Fogo no feno! Após uma reta final aparentemente fria, a produção de A Fazenda 2020 resolveu agir e colocar uma atividade surpresa na noite deste domingo (06). Com isso, reuniu todos os peões na sala de estar e começou a exibir regras da dinâmica no monitor. O que causou um climão entre Lidi Lisboa e Stéfani Bays. Isso porque, foi iniciada uma dinâmica do resta um para definir o excluído da prova valendo R$ 20 mil. A atriz que protagonizou Jezabel ficou de fora e teve que excluir outra pessoa. Por sua vez, ela escolheu Stéfani.

“Cara eu tô decepcionada. Eu não achei que na última semana de programa eu fosse me decepcionar com uma das pessoas que eu mais gostava aqui dentro”, desabafou Stéfani em A Fazenda 2020. “Chora. Cara você está insuportável, por**, cara”, rebateu Lidi visivelmente revoltada com a amiga.

Stéfani então se recusou a participar da atividade como excluída e deixou a cozinha da sede rumo ao quarto principal xingando Lidi. “Não quero mais brincar de nada. Vai tomar no c*”, disparou.

Já no quarto de A Fazenda 2020 em cima de uma das camas, Stéfani começou a chorar. “Trouxa!”, gritou ela. Lidi entrou no cômodo e as duas iniciaram uma discussão mais calorosa. “Meu Deus você era uma das pessoas que eu mais gostava aqui dentro Lidi”, iniciou Stéfani. “Estamos na última semana. Você precisa parar de reclamar”, rebateu Lidi. “Você precisa se olhar no espelho. Você não sabe porquê estou triste”, disse Bays.

Lidi então opinou relembrando o fato de Mateus ter escolhido Lipe Ribeiro ao invés da peoa para participar de uma prova recente em A Fazenda 2020. “Você desde que se tornou fazendeira virou outra pessoa que eu não imaginava”, acusou Sté. “Ah, pronto! Para se se fazer de vítima”, respondeu Lisboa. “Se você não foi pra prova, você reclama. Desde o início você tá reclamando”, completou.

“Você só da atenção pra quem antes falava de você pelas costas. Me fazendo de vítima? O Brasil tá vendo, não esquece os motivos que te fizeram voltar da roça. Eu também quero participar das coisas, eu também quero ir até à final assim como todo mundo”, falou a ex-De Férias com o Ex.

A fazendeira da semana exaltou os ânimos mais ainda e disse que a amiga está ‘insuportável’. Logo em seguida, pediu para a modelo explicar o motivo de ficar chateada com ela. “O jeito que você começou a me olhar. Você olha pra mim na frente de todo mundo que falava mal de você e eu te defendia quando você não estava presente, você olhar pra mim e falar assim ‘você está insuportável’. Tu acha que isso não dói cara, isso dói muito, isso machuca, porque eu gosto muito de você. Se fosse alguém que eu não estava nem aí, eu tava ca*****”, desabafou Sté.

“Todas as pessoas que eu escolhi estar do lado aqui, foram embora. Eu tô me sentindo sozinha, eu ainda me sentia acolhida por você e por Jojo”, falou ainda. Lidi então tomou a palavra e explicou o porquê de passar a tratar Sté de forma diferente.

“Você reclama de tudo, é chato meu. Eu tô cansada de ouvir isso, você se faz de vítima o tempo todo”, disparou. Tays Reis então entrou no quarto e pediu para as duas acalmarem os ânimos. “Cara eu tô decepcionada”, disse Bays, revoltando Lidi. “Você se faz de vitima”, berrou a atriz.