A Fazenda 2020: Lidi treta com Mirella por causa de balde; Veja a cena

Mais uma treta rolou em A Fazenda 2020. Desta vez, as protagonistas foram MC Mirella e Lidi Lisboa. As duas esquentaram a sede do reality da Record TV na tarde desta quarta-feira (7). Saiba o que rolou e vem ver se teve fono no feno!

Na tarde desta quarta-feira (7), mais uma briga aconteceu no reality A Fazenda 2020. Desta vez, a atriz Lidi Lisboa foi tirar satisfação com a funkeira MC Mirella sobre a quantidade de baldes usado na sede, uma vez que ambas estão essa semana dormindo na baia. Vem ver como a treta começou.

A Fazenda 2020: Qual foi a treta entre Lidi e Mirella?

Depois de uma madrugada intensa após a formação da quarta roça em A Fazenda 2020, alguns participantes parecem estar ainda com os nervos à flor da pele, ou melhor, com ‘sangue nos olhos’. Passa dia e passa noite, e Lidi e Mirella ainda não se entenderam no reality. O fato é que a treta desta quarta-feira (7), deu inicio na sede e foi parar na baia, com direito a gritaria e Luiza Ambiel tendo que explicar tudo.

Lidi foi até a sede de A Fazenda 2020 questionar Mirella sobre os baldes usados pela funkeira para tomar banho, já que Luiza precisava usar para cumprir as tarefas do dia. MC Mirella estava dormindo na sala quando a atriz chegou: “Não dá para a Luiza ficar com um balde e a senhora esquentando água. Ela precisa dos baldes”, disse a atriz, acordando a funkeira.

Lidi acorda Mirella para perguntar sobre balde

Após ser acordada por Lidi na sala, Mirella se defende: “A água tá esquentando em cima. Não tá usando. Deixei dois baldes pra ela (Luiza), ela pode pegar, ela pegou”. Em seguida, Lidi protesta: “Ela (Luiza) tava trabalhando com um balde e um regador. Em vez de levar dois baldes pra ela, tive que levar um balde. Então assim, ou ajuda ou atrapalha.

Nesse momento, Lidi sai da sala e Mirella, sem entender vai atrás dela e questiona: “Que balde você tava falando?”. Lidi responde: “Tava falando dos baldes cheios de água”. Dessa forma, a discussão começou: “Aqueles outros dois baldes que eu fui ver, é dela, eu enchi pra ela, se ela quiser usar ela usa”, disse Mirella. “Ela falou pra mim que você tava esquentando água”, explicou Lidi.

Foi então que Mirella se irritou e rebateu: “Então você pergunta antes, porque eu não entendi nada antes, porque a água que eu tô esquentando é a que já está lá em cima, onde eu coloco a água dentro do chuveiro, porque é aquela água que eu uso”.

Lidi tira satisfação com Luiza sobre baldes na baia em A Fazenda 2020

Lidi, por sua vez, não deixou barato e foi tirar satisfação com Luiza Ambiel, que estava na baia com Jojo Todynho e Juliano. “Eu perguntei porque você estava usando um balde só. Você disse que a Mirella estava esquentando água”, pressionou Lidi.

Luiza então disse: “Porque aqueles baldes estavam ali para esquentar. Não era isso, Mirella?”. Mirella voltou a argumentar e o clima esquentou entre as três. Juliano Ceglia, o fazendeiro da semana, precisou intervir na discussão para tentar mediar, mas, nada feito.

Vem ver o momento da treta em A Fazenda 2020

Lidi e Mirella tretam pelo 2ª vez no reality

No entanto, essa não é a primeira vez que Lidi Lisboa se desentende com Mirella no reality A Fazenda 2020. Após a eliminação de JP Gadêlha na madrugada do dia 25 de setembro, Lidi Lisboa e Mirella protagonizaram uma discussão no quarto principal da sede. A princípio, a treta ocorreu após a atriz questionar a cantora sobre uma possível amizade entre as duas, no qual não foi engatada durante a permanência no programa até o momento.

Logo depois que Lidi e Luiza Ambiel se safaram da roça, a treta começou. Victória Villarim, Luiza, Raissa Barbosa e Stéfani Bays estavam no quarto com Mirella quando Lidi e Carol Narizinho entraram. A peoa questionou sobre se sentir excluída em relação às meninas. Na conversa, elas falam da importância da união das mulheres para derrubar a estratégia masculina na casa. No entanto, a protagonista de Jezabel não concordou com esta aliança.

Após a votação da 4ª roça em A Fazenda 2020, Lidi conversou com Tays Reis na baia, e as duas comentaram sobre o comportamento da funkeira no jogo. A atriz chegou a dizer que ‘sempre achou Mirella uma cobrinha’. Já Tays, se sentiu ‘cancelada’ pelas ‘grupinho’ das meninas, e até chorou dizendo: ‘dá vontade de ir embora daqui’.