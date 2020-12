A Fazenda 2020: Lipe acusa Jojo de trapacear em prova do fazendeiro

Após o apresentador Marcos Mion anunciar que a última Prova do Fazendeiro estava adiada e que seria checada pela produção, os peões comentaram na sede de A Fazenda 2020, o momentos marcantes da noite. Em conversa com Lidi, Mateus, Mariano e Biel, o competidor Lipe Ribeiro, disse que escutou Jojo Todynho falando para Stéfani Bays, acertar somente as cores dele na prova.

A Fazenda 2020: Prova do Fazendeiro gera polêmica

A madrugada desta quinta-feira (10) foi marcada por muitas dúvidas por parte do público e também dos participantes do reality da Record TV. A última prova da temporada disputada entre Jojo, Lipe e Stéfani está dando o que falar, tudo porque a produção voltou atrás ao dizer que a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, era a última fazendeira do programa. Logo após a prova, Marcos Mion anunciou que a votação no portal R7.com seria adiada, até a produção verificar qual o veredicto da prova, que foi fogo no feno. Ele ainda revelou que a qualquer momento pode entrar ao vivo através do Playplus, para revelar o novo fazendeiro desta reta final de A Fazenda 2020.

Na área interna da sede, Lipe desabafou com os colegas de confinamento que ouviu Jojo Todynho tentando trapacear na prova. Segundo o empresário, ela teria falado com Stéfani Bays, para ela somente mirar a bolinha na cor verde, que era do peão. Logo após a fala de Lipe, a web repercutiu o comentário, gerando mais polêmicas.

Vejas algumas reações no twitter:

Lipe falou q viu Jojo se abaixando p falar com Ste e ACHA q foi pedindo pra focar só nele! Pq q ngm ouviu Jojo falando isso?! Esse cara tá só com medinho de ir contra a Jojo pq sabe q vai sair! #JojoFazendeira #AFazenda12 — Barbie ex-BBB 💥 (@barbie_bbb) December 10, 2020

E A JOJO COMBINANDO COM A STEFANI DE ELIMINAR O LIPE???

TA EXPLICADO PQ A STEFANI N TACAVA NAS AMARELAS — ÉÉL MAGO PRIOR 🍺🧙‍♂️🇫🇷 (@mage4ever1) December 10, 2020

Outros ainda apostam na vitória de Jojo no disputa.

TETÉ E LIPE julgaram a Jojo fraca e tocaram um no outro,em eliminar um ao outro e esqueceram a Jojo. Por puro e simples menosprezo pela outra participante se ferraram. Tirarem essa essa prova da Jojo é errado,ela venceu. — Cris di Souza (@CrisdiSouza1) December 10, 2020

Como foi a prova?

Conforme os peões aguardam o momento do início da prova, o apresentador revelou detalhes da prova mais aguardada da temporada, que revela o último fazendeiro da semana. “Identificados por cores, os peões terão que passar por obstáculos giratórios, para buscar as bolinhas que estão ao lado do fazendão e arremessar nos alvos, que estão do outro lado. O objetivo é acertar as placas coloridas. O peão que sobrar com a sua cor no painel, é o último fazendeiro da temporada”, disse Mion em A Fazenda 2020.

Antes de começar a disputa, os competidores passaram por um sorteio para revelar com qual cor cada peão ficaria. Lipe ficou com a cor verde, Jojo com a cor amarelo e Stéfani, com a cor roxa. Após o discurso de motivação de Mion, a prova começou e Lipe foi o primeiro a acertar uma cor do painel.