A Fazenda 2020: Lipe compara Jojo com Luiza Ambiel, assista

Na manhã de hoje, quarta-feira (25), Lipe Ribeiro e Biel conversaram na cozinha de A Fazenda 2020. Os peões repercutiram a discussão entre Lidi Lisboa e Jojo Todynho durante a décima formação de roça da temporada, que foi realizada na noite de ontem, terça-feira (24). Durante o papo, Lipe acabou comparando Jojo com Luiza Ambiel.

Biel e Lipe conversaram durante o café da manhã de A Fazenda 2020. Os peões falaram sobre a treta de Lidi e Jojo durante a votação de terça-feira (24), a maior discussão da formação de berlinda. “Acho que a Lidi ainda vai surpreender muito em votação, ela deve estar com um público f***** lá fora”, avaliou o funkeiro.

Lipe concordou e soltou uma série de elogios sobre Lidi. “Não abaixa a cabeça para ninguém , falou tudo o que pensava e fo****”, disse. “Quando tem que ficar na dela, fica também, não tem tempo ruim”, comentou Biel. “E é engraçada para c******. Os takes dela, nossa senhora”, completou o peão de A Fazenda 2020.

“E ontem a discussão acho que foi ruim para a Jojo”, opinou o intérprete de “Química”. “Jojo deu uma de Luiza Ambiel nessa fazendeira né”, comentou Lipe.

Lidi e Jojo brigaram durante votação de A Fazenda 2020

Durante a décima primeira formação de roça de A Fazenda 2020, Lidi e Jojo tretaram. A discussão começou após a dona do hit “Que tiro foi esse?” colocar a paranaense na berlinda da semana.

“O mundo gira em torno de você, quando as coisas não são da sua maneira, você fica estressada”, comentou a atriz. “Ué, acho que você não se vê no dia a dia né. Se não te agrada, você dá piti. Engraçado, no dia a dia você dá piti por tudo, inclusive na prova”, disse a fazendeira da semana de A Fazenda 2020. “Viver com você é algo insuportável e ninguém tem coragem de dizer isso”, disparou a paranaense. “E eu te acho muitas coisas mais, o ar fica muito leve quando você não está”, respondeu Jojo.

"O mundo não gira em torno dela", diz Lidi sobre Jojo 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/q3WX7vigBC — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

EITA que o feno tá pegando fogo entre Lidi e Jojo 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/BePB1vbLyV — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

A discussão entre Lidi e Jojo está longe de acabar 🔥 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/IqpauLdE0f — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

