Na noite de segunda-feira (26) no reality A Fazenda 2020, os participantes Lipe Ribeiro e MC Mirella protagonizaram uma discussão, que fez o clima esquentar no jogo. Tudo porque após a vitória de Biel na prova, eles tinham que escolher um participante para se juntar a eles na baia. Contudo, Mirella não demorou muito e disse o nome de Raissa Barbosa. Mas, Lipe e Jakelyne Oliveira, ficaram indecisos, não querendo indicar a peoa por conta de estratégia de jogo como também proteção.

A Fazenda 2020: Lipe e Mirella discutem

Logo após a vitória de Biel e a derrota de Lipe, Mirella e Jakelyne, o apresentador Marcos Mion perguntou ao trio, quem eles escolheriam para ser puxado para a baia. Com o nome na ponta da língua, a funkeira soltou Raissa Barbosa. No entanto, os demais ainda estavam cogitando outro nome. Mostrando não estar com muita paciência, a funkeira disse: “de mulher, Jojo, Raissa, Stéfani não, sem pensar. Vic também não”. Nesse momento, Jake disparou: “Você só vai na Ra”. “Não, tem mais, tem mais de mulher”, respondeu Mirella. Jake então sugeriu Tays, e a funkeira disse: “Tays também não puxaria agora. Lidi. pra mim também (fez cara de tanto faz).”

No entanto, Jake revelou a dúvida sobre indicar a Raissa para a baia. “Se o Juliano (fazendeiro) for nela, nós três estamos lascado. Em seguida Mirella opinou: “Bom, eu sinceramente acho que ele não vai nela”. “A gente vai dar um tiro no escuro”, disse a Miss Brasil. “Ô gente mesmo assim, se acabar uma hora ali, as pessoas que vocês querem que tirem a gente, uma hora você vão ter votar entre vocês”, disse Mirella. Lipe então retrucou: “Não é questão de querer tirar você, pelo amor de Deus”. Esbanjando estar sem paciência, Mirella disse: ‘Então coloca logo a menina, a Victória não.” Por fim, eles decidiram por Raissa na baia.

Mirella parece estar impaciente com o fato de Lipe e Jake não quererem puxar Raissa para a baia 🔥 #ProvaDeFogo 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/VMoLwLayTD — A Fazenda (@afazendarecord) October 27, 2020

A Fazenda 2020: Mirella questiona Lipe sobre Tays

Após debaterem após a prova, a volta para a sede foi marcada por momentos de tensão. Depois de uma treta feia com a atriz Lidi Lisboa, MC Mirella ouviu dizerem que a Tays seria uma das opções dela e foi se justificar com a cantora. A funkeira fez questão de ir conversar com Lipe, mesmo a cantora dizendo que “não precisa, não tem necessidade”. Mirella abriu a porta do quarto e gritou o peão, que mesmo não querendo foi até o local, quase que já prevendo mais discussões.

“Ai meu Deus do céu, chama ela aqui, eu tô deitado”, disse Lipe. Por fim, Mirella acabou indo até o ex-MTV e questionou: “Você falou para a Tays que eu ia puxar ela. É mentira, eu falei e está gravado: ‘A Tays não é minha opção agora’. As únicas pessoas que eu falei foram Lidi e Raissa.”

Lipe desmentiu a peoa dizendo: “A gente citou Lidi e Tays, ai quando falou Tays você ‘Tays’”. “Não, mentira. Vai ficar feio pra você meu amor”, rebateu Mirella, que continuou: “Eu falei assim, Tays não é minha opção agora, únicos nomes que eu falei foi Lidi e Raissa, aí você falou”. Por fim, Mirella foi questionar com a Jake, que assim como Lipe, teve a mesma impressão. Por fim, o desentendimento finalizou após a funkeira sair e voltar o quarto da sede.

mirella indo caçar lipe e jake pra discutir pic.twitter.com/DiL9sDaXbe — frankkk (@exaustu) October 25, 2020

Como funciona a baia?

Quem vai para baia (área onde fica os animais, inclusive o cavalo Lyon), é a parte mais temida pelos participantes do confinamento rural. Cada participante que perde a prova de fogo da semana, já tem o destino garantida nos próximos dias. A baia é definida toda segunda-feira de cada semana. No entanto, como a prova é realizada e gravada aos domingos, os participantes indicados já descem para o local na noite do mesmo dia. Sendo assim, todos os 4 peões devem atender a sirene a toda noite, informando que é hora de ir para o local.