A Fazenda 2020: Lipe peita Biel e declara guerra, veja o que rolou

Lipe Ribeiro e Biel brigaram feio durante a sétima formação de roça de A Fazenda 2020. Os peões se desentenderam e rolaram alfinetadas e ofensas. Após o término da votação, as coisas continuaram esquentando na sede. Veja o que rolou:

Biel colocou Lipe na roça

Juliano Ceglia era o fazendeiro da semana e por isso seria o primeiro a votar na formação de roça da noite de ontem, terça-feira (27). Porém, as coisas aconteceram de forma diferente. Como Biel tinha o poder da chama verde em mãos, que permitia votar no lugar do fazendeiro, se ele aceitasse receber R$ 20 mil em troca, o jornalista esportivo cedeu seu voto para o colega de confinamento de A Fazenda 2020.

Biel escolheu votar em Lipe Ribeiro e o colocou no primeiro banquinho da berlinda. “Já usou poder contra a gente, quando eu digo a gente, digo a gente porque estamos muito juntos mesmo, isso é claro e evidente, então quem está vendo de fora está vendo que só temos a gente”, justificou o funkeiro.

Juliano aceita o acordo do Poder da Chama Verde e Biel indica Lipe Ribeiro para a #RoçaAFazenda! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/YP4FuITLUz — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2020

Lipe chamou Biel de covarde

Quando chegou a vez de Lipe votar em algum colega de confinamento de A Fazenda 2020, o carioca escolheu Victória, amiga de Biel, Juliano e Mirella no jogo. “É muito engraçado um grupo se intitular minoria sendo que eles foram o 1º grupo a ser formado. Tudo bem ser minoria, mas usar esse discurso toda hora. Eles se fecharam e fizeram o grupo e ficam batendo nessa tecla, esse é o discurso mais feio aqui dentro. Jogo sujo e feio”, comentou o ex-MTV, irritando o quarteto, que bateu boca com o peão.

Durante a discussão, Lipe disparou para Biel: “você só foi para a baia porque você pedia, porque você é covarde”.

EITA! Lipe Ribeiro critica quarteto da sede e vota em Victória! 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/jYhPSJCy8H — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2020

Olha o fogo no feno!!! 🔥😶 Victória briga com Lipe, Biel também se ofende e entra na discussão! #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/EUozHTv2qt — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2020

Lipe peita Biel em A Fazenda 2020

Quando retornaram para a sede de A Fazenda 2020, o clima continuou tenso entre Biel e Lipe. O carioca foi até o quarto enquanto comia, conversou com um colega e se virou para sair do cômodo. Biel então ficou encarando o ex-De férias com o ex, com um sorriso no rosto. Antes de deixar o quarto, Lipe peitou Biel: “perdeu alguma coisa?”. Com ar de riso, o cantor respondeu: “perdi”.

Lipe não prolongou a conversa e foi para outro local da casa, quando o carioca fechou a porta, Biel deu risada e falou: “perdi todo o meu respeito”. Em seguida, o peão de A Fazenda 2020 começou a ironizar: “perdi toda a minha moral no ao vivo hoje. Foi por água abaixo todos os meus anos de carreira, toda minha correria, caminhada, não estou valendo é nada. É Biel, tá valendo nada”.

Biel encara Lipe Ribeiro no quarto e peão rebate o cantor: "Perdeu alguma coisa?" #RoçaAFazenda 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/eihdJL82oI — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 28, 2020

Lipe quer colocar Biel na próxima roça de A Fazenda 2020

Em conversa na área externa de A Fazenda 2020, Lipe falou com Lucas Maciel sobre Biel. O carioca afirmou que se vencer a Prova do Fazendeiro, que será realizada hoje, quarta-feira (28), vai colocar o cantor na berlinda.

“Nossa que moleque nojento cara. Vou nele sem dó se eu volto fazendeiro”, disse.

Antes de dormir, Lipe reclama de Biel para Lucas Selfie e avisa o amigo que, se voltar Fazendeiro, o cantor vai para a #RoçaAFazenda 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/hF3EyVBgaT — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 28, 2020

