A Fazenda 2020: Lipe reencontra pulseira de santa após chegar à final

Na noite de terça-feira (16), Lipe se tornou um dos finalistas de A Fazenda 2020, ao lado de Jojo Todynho, Biel e Stéfani Bays. Coincidência ou não, o peão comemorava a permanência quando reencontrou em um bolso da jaqueta que usava uma pulseira de Nossa Senhora Aparecida. O que despertou curiosidade entre os participantes é que o objeto religioso havia sido confiscado pela produção (veja a história aqui).

Para o peão, a pulseira reapareceu durante o programa de hoje da Record, do bispo Edir Macedo. Ao reparar que o acessório estava no bolso da jaqueta, o influencer correu para mostrar à Jojo Todynho. Stéfani ficou impressionada.

Na semana passada, Lipe chegou a relatar uma experiência vivida no do reality. “A minha Nossa Senhora Aparecida, que era pulseira – parecia uma pulseira normal, mas tinha ela no meio – ficou no bolso do casaco da baia, eles [produção] viram e nunca mais ela voltou. Não pode nada de religião”, confirmou.

Repercussão nas redes sociais

O trecho da conversa passou a circular nas redes sociais. “O Lipe achando a pulseira da Nossa Senhora Aparecida na jaqueta. Quem acompanhou ele esses dias viu ele falando que perdeu a pulseira e agora ele acabou de achar na jaqueta. Gente nem católica eu sou e tô arrepiada”, disse uma internauta.

Lipe achou a pulseira de nossa senhora Aparecida no bolso da jaqueta dele

Votação a Fazenda 2020

Quem está na final de A Fazenda 2020 é Jojo Todynho, Biel, Lipe e Stéfani. Os peões disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão e a votação já está aberta na Record. Desta vez, o telespectador deve escolher quem vai vencer a competição. A final será realizada na edição ao vivo da de quinta-feira (17), quando será revelado quem ganha A Fazenda 2020. Para votar, basta acessar www.afazenda.r7.com/a-fazenda-12/votacao, e selecionar a pessoa que você deseja que ganhe o programa.

