A Fazenda 2020: Lucas diz que já gostava de Raissa antes do reality

Lucas Selfie foi o nono eliminado do confinamento rural da Record TV. Com isso, ele teve direito de participar da live do eliminado de A Fazenda 2020 na sexta-feira (13), com os jornalistas Victor Sarro e Dani Belovo. Após responder sobre sua trajetória no reality, o youtuber comentou sobre o seu relacionamento com Raissa Barbosa.

Live do eliminado de A Fazenda 2020

Durante uma pergunta de Dani Belovo para a live do eliminado, Lucas respondeu que já ‘conhecia’ Raissa muito antes de entrar no reality. Ele começa dizendo que começou a gostar da peoa ainda no deck [no início do reality], mas depois relembra. “Na verdade a gente meio que se seguiu e disseguiu no Instagram, mas eu nunca tinha visto nada dela, ela falou que me viu passar na rua e até brincou com o amigo dela [que sabia que eu iria]: ‘oh, se eu entrar ai eu vou pegar ele’. Mas eu nunca tinha falado com ela, mas quando chegou lá no deck, ela tava com a cara muito fechada com algum problema que ela teve com a Mirella”, relembrou Lucas. Nesse momento, Sarro comenta: “A Mirella disse que ela era amante do Dynho”. “E aí, nos cinco primeiros minutos eu falei: ‘não’, disse o peão.

Selfie comenta como começou sua relação com Raissa. Parece que os dois já se conheciam antes, pelo menos de vista… 💥🤠 Mande sua pergunta para o ex-peão usando a hashtag #LiveDoEliminado Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/ypDjwsIj4d — A Fazenda (@afazendarecord) November 14, 2020

Lucas fala sobre affair com Raissa

"Você se arrependeu de ter se envolvido com Raissa?" 💥 Se liga na resposta de Selfie 🤠 Mande sua pergunta para o ex-peão usando a hashtag #LiveDoEliminado Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/4ySlZIFg7a — A Fazenda (@afazendarecord) November 14, 2020

Em uma das perguntas, Victor Sarro questionou se Lucas Selfie se arrependeu de ter ficado com Raissa em A Fazenda 2020. Ele disse: “Não, porque eu fiz no meu tempo. Quando eu me aproximei muito dela, ali naqueles 8 votos que ela tomou, que eu dava vários toques, conselhos e gostava de trocar várias ideias com ela. Ela é menina muito engraçada. E eu gostava da companhia dela, mas a galera pressionava muito o casal, e por ter Mariano e Jake como o casal modelo da galera que acorda o dia interno e malha junto e tal, tinha uma cobrança, todo mundo palpitando.”

Ele também disse que deixou claro para Raissa no início, que nunca tinha namorado, que era uma ‘cara desapegado, moderno, que pega geral’.

Lucas e Raissa em A Fazenda 2020

O affair entre Lucas Selfie e Raissa Barbosa começou na festa com tema “Shippados”. Depois de prometerem selinho caso a peoa voltasse da roça, os dois tiveram o primeiro beijo do casal. Mesmo a plataforma do Playplus 24 horas não exibir o momento, os fãs já shippavam o casal ‘selfissa’. Os dois tiveram algumas brigas e desentendimentos no jogo, mas no final, se entenderam e até se casaram de brincadeira.

Na roça que eliminou o youtuber, a disputa final ficou entre o casal. Após Marcos Mion anunciar que Jojo Todynho continuava na disputa, os dois já sabiam que um deles iria voltar para casa. Raissa agradou mais o público e continuou na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Já Lucas Selfie, foi o 9º eliminado de A Fazenda 2020 com 26,45% dos votos.