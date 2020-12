A Fazenda 2020: Lucas e Raissa contam detalhes do reencontro

Nesta terça-feira (8), Lucas Selfie e Raissa Barbosa, ex-participantes do reality da Record TV, participaram do Podcast A Fazenda 2020 e responderam perguntas da apresentadora Dani Bavoso. Eles falaram sobre o romance fora da casa e também sobre a expectativa de reencontrar os peões na festa de sexta-feira (11).

A Fazenda 2020: casal ‘Selfissa’ participa de podcast

Lucas e Raissa estão confinados em um hotel próximo da sede em Itapecerica da Serra. Além dos dois, também estão os ex-participantes do reality como: Mirella, Luiza, Cartolouco, Narizinho e entre outros. Mesmo confinados, o casal ‘Selfissa’ participou de um podcast do programa com a Dani Bavoso. Lá, o casal ‘Selfissa’ falou sobre o romance entre os dois aqui fora e também comentou sobre a expectativa para reencontrar os colegas de confinamento na festa especial da próxima sexta.

Ao ser questionado sobre a expectativa para reencontrar os colegas de confinamento, Selfie disse: “Então, todo mundo é muita gente né. A expectativa é encontrar os meus amigos, pelas pessoas que eu quero ver”, disse o youtuber, arrancando gargalhadas de Raissa. “É muito louco, a gente tá confinado no mesmo hotel que a gente ficou antes de começar, então a gente ficava aqui muito apreensivo, sem saber o que iria acontecer, o que iria rolar. E agora a gente tá aqui, já tendo passado pelo programa, voltar e poder vê a galera que vai tá na final, porque a gente ainda não faz ideia de quem seja. Poder curtir a festa igual a gente curtia, e as outras dinâmicas também que a gente não sabe o que vai ter, lavação de roupa suja, um monte de coisa. É muito doido assim, vê todo mundo, eu não tinha visto ninguém ainda, só a Raissa no dia que ela saiu”, completou o ex-peoa de A Fazenda 2020.

A Fazenda 12: peões ouvem barulho e especulam prova para a final

Selfissa vive? No "Podcast A Fazenda 12", Lucas e Raissa comentam a situação do casal e qual a sensação de retornar para a Fazendola depois da eliminação 🤠 Veja: https://t.co/PZtp7aIsiI Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/xE1pvgC4ag — A Fazenda (@afazendarecord) December 8, 2020

Raissa reclama do barulho de Cartolouco

Todos confinados no mesmo hotel, sempre tem aquele peão que gosto de causar e chamar atenção dos outros. Esse é o caso de Lucas Cartolouco. Ao ser questionado por Dani, sobre alguma treta no confinamento, Raissa disse: “Tá um pouco complicado, o Cartolouco tá fazendo muito barulho, já me irritei algumas vezes, mas não foi nada pra eu surtar aqui não, foi mais tranquilo. Dá pra aguentar, eu tô a um quarto de distância dele, Lucas está me separando dele.”

Durante a entrevista, a apresentadora fez a pergunta que todos estavam esperando, se o casal ‘Selfissa’ vive. Lucas jogou para Raissa responder, mas a miss bumbum disse que estava com vergonha. Mas, o youtuber disse que ela havia acabado de sair [de A Fazenda 220] e que deveria falar mais. Sendo assim Raissa respondeu a pergunta, dizendo: “Ele fez uma surpresa pra mim, ele foi fofinha. Levou um vinho, manchou a camisa, quebrou uma taça”.

