A Fazenda 2020: Lucas faz denúncia séria e deixa fãs preocupados

Na noite desta sexta-feira (4), o youtuber Lucas Selfie, nono eliminado do confinamento rural A Fazenda 2020, preocupou os fãs e seguidores ao publicar um Stories na sua rede social do Instagram, revelando que está sendo “perseguido”, desde que deixou o reality da Record TV. A mensagem também foi publicada no Twitter, o que repercutiu entre os internautas.

A Fazenda 2020: Lucas Selfie diz que está sendo perseguido

Através da rede social do Instagram, Selfie publicou um Stories que está dando o que falar na web. No Twitter, o ex-peão também publicou a mensagem e deixou os fãs bem apreensivos. Ele escreveu: “Desculpem o sumiço…Mas preciso compartilhar com vcs…Algumas coisas meio estranhas têm acontecido desde o dia que saí do confinamento…Achei que era paranoia, mas tô sendo perseguido de VDD!”

Lucas Selfie foi o 9º eliminado do reality em uma roça contra Jojo Todynho e Raissa Barbosa, sua affair na casa. Aliás, fora do reality, os dois já tiveram o primeiro encontro, e o peão já até conheceu a mãe da ex-peoa, que ele carinhosamente apelida como: “dona hulkona”. O relacionamento de Raissa e Selfie no reality começou tenso, com brigas e gritarias. Mas, ao decorrer do confinamento, os dois protagonizaram diversos momentos de carinho e até se ‘casaram’, de mentirinha, com benção de Jojo.

No Twitter, a mensagem do youtuber repercutiu e muitos apontaram como marketing, já que no reality, o ex-peão causava o fogo no feno para alegria da família brasileira, como ele mesmo dizia em A Fazenda 2020. Mas, também teve pessoas que ficaram preocupadas ao ver a publicação.

Veja algumas:

Cara tem doido p tudo mais vc e maior que isso SUA ALEGRIA tem q destruí o mau…VIVA SE CUIDE E TOME PROVIDENCIAS CASO CABÍVEIS P ESSAS PESSOAS — (Neidiane)ESTOU QUASE COMPROMETIDO🐇+🧢=🥊 (🌋🎪) (@neidianekarla) December 4, 2020

Nao me assusta nao que hoje é meu aniversario, daqui a pouco vao cantar parabens pra mim e eu nao posso estar morta. — 🐇🔥 (@raislaoliveira) December 4, 2020

Se for brincadeira, tá sendo de péssimo gosto. Se for verdade, que Deus te livre de todo mal. Porém, não acho legal esse tipo de postagem. Deixando claro que não tô te criticando. De qualquer forma fique bem.🙏🙌 — Dinha Andrade🐇 (@Alexsan95599569) December 4, 2020

Mas calma, ao que parece, o susto dos fãs foi em vão e tudo não passou de marketing de Lucas Selfie. Após alguns minutos depois da mensagem, o youtuber postou um vídeo no feed no Instagram, onde ele aparece fazendo uma propaganda para uma marca de bebidas.

Veja o vídeo:

Logo depois de publicar o vídeo, Selfie revelou que durante a gravação ele caiu de costas e está vendo se precisa fazer raio x. Se é verdade, ainda não sabemos. Aguardamos os próximos Stories.

salveeee, vortei! Dia hj foi brabo, gravaçao, ediçao e publicaçao do filmin Corote + fotos pra semana que vem. E namoral, caí de verdade, zuei as costas, to vendo se preciso de raio x ☹️ de qlqer formw #MySelfie amanha com tds os bastidores hahahah hj foi foda! — Lucas Selfie 🧢 (@lucasmaciel) December 4, 2020

Lucas Selfie no reality da Record TV

Lucas participou na tarde de quinta-feira (3) do programa ‘Otalab’, no Uol, com apresentação de Otaviano Costa. Na entrevista, ele falou sobre como está sendo o seu affair com a miss bumbum Raissa Barbosa e também comentou sobre sua estadia dentro do confinamento rural. Sobre alguma cena que foi cortada da edição de A Fazenda 2020, ele revela: “Eu e a Raissa depois de algumas destas, fazíamos striptease na cozinha que não passou. E ficou os dois uns 15 minutos, tirando roupa, dançando e não passou”. Selfie ainda acrescentou: “Teve um dia que tentaram entrar com um carro de som lá e aí eles trancaram a gente dentro da casa, e botaram música eletrônica, tipo assim no último volume pra gente não ouvir o carro de som.”

Siga-nos no