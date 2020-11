Lucas Selfie, nono eliminado de A Fazenda 2020, comentou a polêmica teoria do público sobre supostamente ter usado Raissa Barbosa. O ex-pânico negou ter se aproximado da peoa e formado casal com o objetivo de se sair bem no reality show da Record TV.

“Quando começou a rolar [o relacionamento], cheguei nela e [expliquei o meu posicionamento]. Era muito clara essa relação, não teve usada. Até porque, se a usasse para alguma coisa, seria muito mais lindo para o meu jogo a gente ser um casal que vai acordar e passar 24 horas do dia juntos. Não era essa a minha ideia”, disse ele, durante a Cabine de Descompressão.

Lucas também explicou que se envolveu com Raissa em A Fazenda 2020 por se identificar com a ex-vice Miss Bumbum. “Gosto muito dela, ela foi a primeira pessoa que conversei [quando entrei no programa]. Via muita coisa minha nela, já estive em lugares em que eu era o mais rejeitado. Nunca namorei na minha vida, não entrei com esse propósito. Se eu não faço isso na vida, não vou fazer lá dentro”.

Eliminação de Lucas Selfie de A Fazenda 2020

Lucas disputou a preferência do público em roça contra Jojo Todynho e Raissa Barbosa. O peão teve 26,45% dos votos, enquanto a intérprete de Que Tiro Foi Esse? teve 39,58% e a ex-vice Miss Bumbum ficou com 33,97% dos votos. A roça teve mais de 500 milhões de votos.

Durante o programa de eliminação ao vivo, o ex-pânico quebrou um dos protocolos de A Fazenda 2020, após retornar à sede mesmo sendo eliminado. O então peão se despediu dos colegas na área da piscina, o que gerou punição coletiva para a casa. Saiba qual foi a punição aplicada pela produção de A Fazenda 2020.

O ex-pânico parou na roça após ter sido puxado da baia por Mateus Carrieri, que foi o mais votado da casa. Na formação, no entanto, houve uma reviravolta após Biel abrir o poder extra conquistado em uma prova patrocinada. O cantor tirou Mateus da berlinda e surpreendentemente colocou Raissa no lugar.

Antes disso, Biel, fazendeiro da semana, justificou sua indicação como manda-chuva em Jojo Todynho. O intérprete de Química destacou a rivalidade entre os dois desde o início da décima segunda temporada do reality show. Além disso, Lucas, que tinha o poder vermelho dado por MC Mirella, colocou Jakelyne Oliveira na roça e deu R$ 10 mil para Lidi Lisboa em A Fazenda 2020. A Miss Brasil, no entanto, se livrou da berlinda após vencer a prova do fazendeiro.