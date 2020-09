Lucas Maciel, Matheus Carrieri, Lidi Lisboa e Raissa Barbosa estão na baia desta semana. Eles foram escolhidos após a prova de fogo, que aconteceu no domingo (22), em “A Fazenda 2020”. Juliano Ceglia derrotou Mateus e Lucas. A atividade foi realizada após um sorteio. Os perdedores foram automaticamente para a baia -eles ainda puxaram Raissa Barbosa e Lidi Lisboa para o “castigo”.

Mas a convivência entre os peões na baia em “A Fazenda 2020” mal começou e já está bem complicada. Logo após os peões terem que deixar a sede rumo à baia, Lucas e Raissa começaram a discutir. Tudo começou quando a modelo disse para o apresentador que ia jogar um balde de água nele depois da festa de sexta, que foi marcada por uma treta coletiva.

“Eu ia jogar um balde de água em você”, disse Raissa para Lucas. Ele então não gosta da declaração da modelo e responde: “Se você fizer isso, esteja preparada para acordar cheia de bosta de vaca na cara. O doido só para de ser doido, quando encontra alguém mais doido que ele. Sua gracinha tem que parar onde começa a dos outros”, disse o apresentador para a vice-miss bumbum,em “A Fazenda 2020”.

Raissa fica irritada com Lucas Maciel

Irritada, Raissa responde questionando: “Então vamos ver quem é o mais doido. Minha forma de me defender está onde?” Lucas então rebate: “Sua civilização está onde?”. E Raissa dispara: “Você que me agrediu, p****”. O apresentador diz então que está na paz com ela, mas a modelo discorda:

“Eu não estou em paz com você”. Mateus tenta acalmar os ânimos na baia. “Gente, calma, nós só estamos em quatro aqui. Vamos nos acalmar”. Lucas então diz: “Pelas partes que te ofendi, peço desculpas. Quando você estiver calma a gente conversa”.

Como foi a prova de fogo em A Fazenda 2020?

O sorteio para saber quem eram os escolhidos para a prova de fogo de “A Fazenda 2020” foi idêntico ao da primeira prova, em que os peões se dirigiram aos ninhos da sala de estar. Os três que tirassem os ovos de ouro participariam da prova.

Rodrigo Moraes, por ser o fazendeiro, não fez a atividade de sorte. Luiza Ambiel, JP Gadêlha e Victória Villarim participaram da primeira etapa, mas não poderiam participar da prova por já tê-la disputado na semana passada–o trio, entretanto, tirou os ovinhos de ouro.

Marcos Mion, então, pediu para que cada um deles indicassem outro peão para competir pelo “lampião” detentor dos poderes das chamas verde e vermelha. Lucas Maciel foi indicado por JP Gadêlha. Juliano por Victória e Mateus por Luiza.

A prova de fogo de “A Fazenda 2020” exigia agilidade dos peões, que precisavam empilhar blocos em uma estrutura que girava, sem usar as mãos. Juliano, por exemplo, foi o mais rápido a encaixar as peças e derrotou os demais –apenas com os pés. Cumprindo a regra do programa, Lucas e Matheus caíram direto na baia e ainda precisavam indicar mais dos peões para acompanhá-los.

Lucas, entretanto, escolheu Lidi por acreditar que ela levaria alguns votos da casa e quis protegê-la. Já Mateus escolheu Raissa, com medo de ser puxado pela vice-Miss Bumbum para a eliminação. Um dos poderes do lampião desta semana será o de vetar um dos quatro roceiros de fazer a prova do fazendeiro, o mandando direto para a disputa pela preferência popular. O outro atributo só será revelado na hora da formação da roça nesta terça.