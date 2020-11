A Fazenda 2020: Lucas revela ‘mágoa’ de Mariano e detona o sertanejo

Lucas Selfie, nono eliminado de A Fazenda 2020, continua ligado no reality show mesmo estando de volta à vida real. Em entrevista ao colunista Fefito, do UOL, o apresentador revelou uma ‘mágoa’ de Mariano, com quem formou uma amizade no confinamento. O ex-pânico explicou que desde que saiu do jogo, o sertanejo passou a atacá-lo com palavras pesadas. Além disso, segundo Lucas, pessoas próximas não foram poupadas pelo sertanejo.

Lucas brigou com Mariano?

“A gente era muito próximo, combinávamos de fazer churrasco juntos aqui fora, mas eu saí e ele fala de mim todos os dias desde a eliminação. Já me chamou de pilantra, chamou meus amigos de fantoches. Ele era meu brother”, disse o famoso.

Lucas também opinou sobre a décima primeira roça entre Lidi Lisboa, Mariano e Raissa Barbosa. “Se Lidi ou Raissa saírem o programa perde muito”, disse ele, que em seguida destacou que Mariano ainda está no jogo graças ao apoio de Jakelyne Oliveira, com quem vive um affair em A Fazenda 2020. “Ele deu muita sorte de conhecer a Jake, que joga muito e traz ele para o jogo”.

Como foi formada a roça em A Fazenda 2020

Na noite da última terça-feira (24), aconteceu a formação da décima primeira roça de A Fazenda 2020. Jojo Todynho, então fazendeira, começou votando em Lidi. “Eu me decepcionei na roça passada com essa pessoa, porque tudo que a gente faz, a gente faz de coração. Mas quando a pessoa nos passa uma lucidez, uma coerência, no momento oportuno a gente espera por isso. A gente não pode pensar com a mente e nem o coração de ninguém. E eu quando abro a guarda, abro o meu coração e me dou para as pessoas, qualquer questão que teve no passado, de pensamento… divisões de opinião, eu procuro não me decepcionar. Mas quando eu me decepciono, isso me machuca muito”, justificou Jojo.

A dinâmica da formação da roça sofreu uma alteração, como parte da novidade da reta final de A Fazenda 2020. A casa votou somente entre os peões da sede. Mariano acabou sendo o mais votado, após Jojo desempatar entre ele e Stéfani Bays. Já a baia votou entre os peões da baia. Raissa recebeu 3 votos e foi à roça. Já Mateus, sobrou no resta um. No entanto, o peão se livrou da roça após vencer a prova do fazendeiro realizada na quarta-feira (25).