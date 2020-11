Durante a participação na live do eliminado de A Fazenda 2020, o ex-pânico Lucas Selfie revelou qual foi o pedido de Mirella para o programa do ‘Hora do Faro, da Record TV. Ainda na sede do reality, os dois, junto com Lipe Ribeiro, combinaram alguns sinais para a gravação do programa. Tudo isso para entenderem, como estão sendo vistos pelo público.

Na sexta-feira (13), um dia após a eliminação de Lucas do reality, os participantes fizeram a gravação para o programa do apresentador Rodrigo Faro, que vai ao ar no próximo domingo (15). Mas, como a produção já está acostumada com esse tipo de possibilidade, ele desconfiaram do plano e o peão levou uma bronca do apresentador.

Qual foi o pedido de Mirella em A Fazenda 2020?

Após levar a bronca durante a gravação, o ex-pânico revelou qual foi o pedido de Mirella, caso ele saísse do reality. Segundo ele, a funkeira pediu um carro de som para o confinamento. “Ontem ou anteontem, não lembro, a gente estava no sofá e ela [Mirella] comentou assim: ‘Ah, se você sair, não esquece do carro de tomate’, que era o carro de som. Mas eu lembro que era uma brincadeira que várias pessoas faziam”, disse o nono eliminado.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A apresentadora da live do eliminado de A Fazenda 2020, Dani Bavoso, questionou o agora ex-peão. “Ela queria que você mandasse um carro de som?”. “Pelo que entendi, sim. Mas não foi um combinado. Foi uma coisa que ela falou, mas eu não iria arriscar um contrato e a minha moral para mandar um carro de som. E, se fosse para mandar, mandaria para quem eu quisesse que ganhasse”, respondeu Lucas durante a live.

“Gosto muito dela, me aproximei muito. Ela é uma menina muito extrovertida, gente boa. Não vi as coisas todas ainda, não sei o que ela pode ter falado de mim. No final, a gente se aproximou muito, mas [ela] não é uma das pessoas que falo: ‘Pô, merece ganhar!'”, complementou o youtuber.

Live com o eliminado Lucas Selfie

Ainda durante a live de Lucas Selfie para A Fazenda 2020, o apresentador Victor Sarro aproveitou a oportunidade para comentar sobre o evento de carro de som, que ‘invadiu’ o reality show rural. Ele perguntou a opinião do youtuber sobre a mudança de comportamento de Mirella após o evento. Ele opinou: “Acho que não mudou tanto porque, quando passou [a mensagem], ela mostrou que não entendeu direito. Começou a mudar para ela com a eliminação da Victória [Villarim]. Depois ela abriu o olho.”

Para a programa do ‘Hora do faro’, a produção tomou algumas medidas para evitar qualquer tipo de mensagem de Lucas Selfie para os confinados de A Fazenda 2020. Segundo Leo Dias, um dos convidados do programa, informou que somente Rodrigo faro irá aparecer para os peões no monitor na sala principal. Assim como Luiza Ambiel, que havia combinado com Mirella de passar pistas de como ela está sendo vista pelo público daqui de fora.