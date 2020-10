A Fazenda 2020: Lucas se desespera, chora e fala em desistir do reality

A festa com tema ‘Neon’ agitou os participantes do reality A Fazenda 2020. Lucas Selfie, no entanto, chorou muito e desabafou sobre sua permanência no programa. Vem ver

Lucas Selfie aproveitou a festa com tema ‘Neon’ do reality A Fazenda 2020, para desabafar com alguns participantes da casa. Primeiro, ele chamou a atriz Lidi Lisboa de canto e falou sobre não estar se sentindo bem ali. Em outra ocasião, ele bateu um papo com o sertanejo Mariano, e disse que, novamente, que ‘não estava se encaixando e que estava se sentindo muito sozinho’.

A Fazenda 2020: Lucas Selfie chora e pensa em ir embora

Após muitos drinks, música alta e cenário colorido, o youtuber se sentiu à vontade para desabafar com Mariano. Aliás, ele disse que ele é uma das ‘pessoas que ele gostaria de ter uma amizade aqui fora’. No entanto, em vários momentos da conversa, Lucas teve um ataque de choro. Ele começou a se desesperar e falar em ‘querer ir embora’.

“Eu quero ir embora disso aqui. Eu tô muito sozinho. Eu não consigo me encaixar em nenhum grupo. Eu não consigo”. O cantor tentou acalmá-lo, lembrando que ele já havia passado pela mesma situação no começo do jogo, mas o youtuber tornou a afirmar que não está feliz. “Você tem o Lipe, eu, Lidi. Que p**** é essa? Que grupo, cara?”

No entanto, Lucas afirmou em A Fazenda 2020: “Eu não quero nada. Não quero nem lá e cá. Estou me sentindo muito sozinho. Não estou bem em lugar nenhum. Juro por Deus. Eu não estou me encaixo. Mesmo gostando de vocês, eu não estou feliz aqui.”

Lucas bebe e desabafa com Mariano 👂 Quem tem aquele amigo que fica carente também?! 🤣 Veja #AFazenda12 ao vivo em https://t.co/QwEASa9Q0shttps://t.co/ZrMwxVzV3v — A Fazenda (@afazendarecord) October 24, 2020

No entanto, ao ouvir o desespero de Lucas, Mariano tentou mais uma vez falar de coisas boas que ele já presenciou, e também falou da inteligência do peão. “Você é o cara mais estrategista. É o cara mais inteligente aqui dentro”, disse Mariano. “Quando você tá aqui e passei por todos os lados, você enxerga o que está certo e errado”, resaltou o cantor em A Fazenda 2020.

“Mas, não me sinto bem em nenhum lugar. Eu quero dormir na baia, na escada, mas não quero ficar num lugar que tenha pessoas. Eu não tô bem e não é com ninguém”, disse Selfie, que finalizou: “Do que adianta algo estar certo só pra mim?”

Festa ‘Neon’ agita os peões

Como de costume, as festas do reality A Fazenda 2020, sempre apresenta um convidado especial que comanda a live show dos peões. Desta vez, a cantora Joelma foi a tração especial da festa, que agitou os participantes do confinamento rural.

Através de uma telão, a cantora abriu a live show da noite com a música de maior sucesso, intitulado: ‘A Lua Me Traiu”. No entanto, assim que apareceu no telão em A Fazenda 2020, os participantes foram ao delírio. Tays Reis foi uma das peões que vibraram ao ver a artista.