A Fazenda 2020: Lucas Selfie é o 9º eliminado com 26,4% dos votos

Lucas Selfie foi o 9º eliminado em A Fazenda 2020 na noite desta quinta-feira (12). O youtuber disputou a roça com Jojo Todynho e Raissa Barbosa, mas levou a pior com somente 26,45% dos votos do público para permanecer na casa.

Jojo foi a primeira a retornar para a sede, e foi escolhida para prosseguir no programa com 39,58% dos votos. Raissa recebeu 33,97% dos votos.

Lucas é eliminado de A Fazenda 2020

O eliminado da semana em A Fazenda 2020, Lucas Selfie, acabou na roça depois de ser puxado da baia por Mateus Carrieri. O ator havia sido o mais votado pela casa, mas foi salvo por um poder especial ganhado por Biel, que poderia trocar um peão da roça.

Ele escolheu mandar para a berlinda Raissa, ficante de Lucas na casa. Assim, formavam a roça Jojo (indicada pelo fazendeiro Biel), Raissa, Lucas Selfie e por último Jakelyne Oliveira, indicada por Selfie que detinha o poder da chama vermelha e poderia escolher o 4º roceiro.

Ainda durante a formação da roça em A Fazenda 2020, Jake escolheu por vetar Lucas de participar da prova do fazendeiro, que aconteceu na quarta (11).

Disputaram o chapéu Jake, Jojo e Raissa em uma prova de resistência que durou pouco mais de duas horas. A miss levou a melhor e se consagrou a dona do pedaço em A Fazenda 2020.

Jojo permanece no reality

Como já é de praxe no dia da eliminação em A Fazenda 2020, Marcos Mion questionou os roceiros a respeito de situações do programa enquanto os peões na casa ouviam as respostas.

Primeiramente, o apresentador perguntou a Jojo sobre o que ela achou de ter sido indicada por Biel na formação da roça, já que na ocasião não quis se posicionar. A funkeira rebateu dizendo que achou a indicação coerente com o papel que ele estava fazendo na casa, sendo ela, de ‘injustiçado’.

Jojo complementou apontando que já estava desgastada e que não gastaria mais energias se envolvendo em brigas alheias, se atendo àquilo que lhe era direcionado.

“Vai chegando um tempo em que quem tem boca fala o que quer e como você mesmo disse, tudo que se passa aqui é filmado. Ele é uma pessoa que não quero te amizade, eu vejo ele fazer coisas com outras pessoas e elas falam, reclamam, mas ninguém toma uma atitude. Então não vou comprar briga de ninguém porque ninguém compra a minha briga. Se for algo indireto a mim eu não tenho nada a ver com isso” disparou.

Selfie comenta relação com Jakelyne

Para Lucas Selfie, a pergunta do apresentador de A Fazenda 2020 foi com relação a Jakelyne, a quem o youtuber havia classificado como uam forte jogadora. Mion questionou porque, então, os dois não formavam uma aliança na casa.

Selfie admitiu que nos primeiros dias em A Fazenda 2020 os dois, de fato, haviam tido uma certa proximidade mas que com o decorrer do jogo ele percebeu algumas atitudes que fizeram com que se afastasse da miss.

“Fui percebendo que não era interessante eu pertencer tão firmemente a um grupo em que eu não seria a primeira opção. Rolou um afastamento natural, me identifiquei com outras pessoas… Eu percebo que a gente tem um perfil bastante parecido então acho que era inevitavel conflitar essas personalidades”, se explicou

Raissa quer ir para roça com Biel

Por último, Mion colocou Raissa na parede sobre quem ela gostaria de enfrentar em uma eliminação e porque.

A modelo não teve dúvidas ao indicar que sua roça dos sonhos em A Fazenda 2020 seria contra Biel, onde conseguiria comprovar sua teoria de que o funkeiro vive um personagem dentro da casa, que já foi descoberto pelo público.

“Eu não acredito nesse personagem que ele tá fazendo, ele se mostra ser um bom moço e não é, eu não to caindo nessa. A minha teoria é tãoo certa que quando cutuquei ele e falei sobre não pedir desculpa ao grupo pelo que ele causou quando burlou as regras, no outro momento ele aproveitou pra fazer o que não tinha feito só porque eu cutuquei. Pra fazer com verdade ele não faria, então não acredito nesse papel de bom moço que ele faz”, acusou.