A madrugada foi agitada em A Fazenda 2020. Depois de ter suas partes íntimas apertadas por Lidi sem seu consentimento e receber bronca de Jojo, Lucas Selfie surtou. O peão quebrou objetos, chorou e colocou a funkeira de “Que tiro foi esse?” na mira. Entenda o que rolou:

Lidi aperta partes íntimas de Lucas e Twitter vê assédio em A Fazenda 2020

Entenda o que aconteceu com Lucas em A Fazenda 2020

Tudo começou quando Lucas foi colocar Lidi para dormir. Segundo o peão, Jojo teria o acusou de bater a cabeça da atriz na cabeça. O youtuber ficou revoltado e teve um ataque de fúria. Foi fogo no feno!

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Lucas saiu do quarto xingando: “É muita maldade. Vai tomar no c*. Vai se f*****. Eu não tenho essa maldade. Eu tô ajudando vocês e [Jojo] vem me falar que bati a cabeça dela [Lidi] na parede. Isso não existe. Eu ouvi um monte de bosta de uma pessoa que gosto. Tô ajudando todo mundo. Não é possível que eu tô errado”, falou.

Em seguida, Lipe Ribeiro, Mariano, Jake e Biel que ainda estavam acordados foram atrás de Lucas para acalmar o peão, que disse: “A Jojo falou que eu bati a cabeça da Lidi na parede. O problema não é o que aconteceu. O problema é olhar e fazer esse comentário com maldade. Não faz sentido. Nem sei por que ela se intromete”, criticou.

O peão perdeu o controle e quebrou quatro vasos da sala. Pouco tempo depois, Lucas revelou seu lado ‘vtzeiro” ao se mostrar preocupado com o fato de as câmeras terem registrado o momento de fúria. “Se eu soubesse, tinha quebrado mais vazos”, disse em conversa na área externa com Lipe em A Fazenda 2020.

Veja os principais momentos de A Fazenda 2020:

OLHA A BRIGA! Lucas perdeu a linha após o comentário de Jojo sobre a atitude do peão ao tentar ajudar Lidi 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/QEfsY8da0P — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 17, 2020

Revoltado com Jojo Todynho, Lucas Selfie disse que é capaz de pagar uma “Lan house” para a funkeira não levar para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão de A Fazenda 2020;

Lucas Selfie sobre Jojo: “eu pago uma lan house, mas ela não ganha uma porr* dessa” #AFazenda12 É cada coisa que chega a ser engraçado 😂 a pessoa surta, se descontrola, sai do personagem e se queima por causa de um mal entendido. #FestaAFazenda pic.twitter.com/jzTGdEyH8i — AntônioBraga (@antonio_braga70) October 17, 2020

VTZEIRO! Lucas praticamente confessando p Lipe que fez o show todo pra aparecer no VT, super preocupado se havia câmeras mostrando ele quebrando os vasos. Diz q espera q o editor ponha tudo oq ele falou. Oq vc acha?#Selfie #FestaAFazenda #PlayPlusLixo pic.twitter.com/LlhuFjnafp — AntônioBraga (@antonio_braga70) October 17, 2020

Jojo deu sua versão

Já pela manhã, Jojo deu sua versão dos fatos. A peoa contou a Mariano e Juliano, durante as tarefas, que apenas alertou Lucas. “Eu fiquei preocupada porque em uma brincadeira dessa, a Hariany foi expulsa”, disse. “Eu estava dizendo para não induzir que ele bateu com a cabeça dela. Eu tava preocupada”.

https://twitter.com/ILolyolla/status/1317413618556743681