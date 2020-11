Lucas Selfie venceu a prova de fogo em A Fazenda 2020, realizado no domingo (1), e ganhou o poder do lampião. Agora está nas mãos do youtuber a oportunidade de interferir na formação da próxima roça, na terça-feira (3). A competição foi disputada entre os participantes Jojo Todynho e Lidi Lisboa.

Com isso, Lidi Lisboa e Jojo Todynho estão na baia essa semana, assim como Mateus Carrieri e Stéfani Bays, que foram puxados pela dupla perdedora. Já nesta noite, os quatro descem para área após o sinal de alerta na sede.

Como foi a prova de A Fazenda 2020?

O apresentador ‘entrou’ na sede do reality A Fazenda 2020 e anunciou mais uma prova de fogo. Após conversar com Jojo, Mirella, lucas Selfie e Mateus Carriei, ele pediu para a fazendeira Jakelyne Oliveira pegar a urna para ver quem começava o sorteio dos ovos. Ao final, foram sorteados Jojo Todynho, Lidi Lisboa e Mirella. Mas, a funkeira escolheu Lucas Selfie (por já ter participado anteriormente).

Segundo Lucas Selfie, ganhador da disputa, a prova ‘era um circuito de 4 etapas. A primeira era um caçulo’. Quem ganhasse, conquistava o poder do lampião da semana, que pode ser decisivo na próxima roça de A Fazenda 2020.

Qual é o poder do lampião de Lucas Selfie?

Antes de revelar Lucas como do dono do lampião, Marcos Mion revelou qual o poder da chama vermelha escolhido através do Tik Tok. Sendo assim, como resultado, o público da rede social votou e escolheu a alternativa A – que diz: “A votação da chama vermelha foi encerrada, e a opção que vocês escolheram no Tik Tok foi a opção A: o dono deste pode está imune e indica o terceiro roceiro no dia da votação.”

No entanto, ainda resta o poder da chama verde, que somente será revelada no dia da formação da roça.