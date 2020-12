A Fazenda 2020: Lucas vaza que Lipe será eliminado e peão chora

Com a volta dos eliminados para a sede de A Fazenda, as emoções foram grandes. Durante a madrugada de hoje, na dinâmica de ‘lavação de roupa suja’, Lipe Ribeiro chorou com uma suposta informação do amigo, Lucas Selfie.

Lipe será eliminado de A Fazenda 12?

A lavação de roupa suja foi intensa em A Fazenda. Restando apenas dois dias para saber quem levará o prêmio de R$ 1,5 milhão, os peões estavam com os nervos à flor da pele.

Após a ‘brincadeira’, que terminou quase pela manhã desta terça-feira (15), Lipe Ribeiro quis saber mais sobre seu desempenho fora do programa. Ele teme sua eliminação hoje, já que está na Roça com Stéfani Bays e Tays Reis.

Em vídeo que está circulando pelo Twitter, o influencer teria perguntado se “ia dar bom”. Com a pergunta, ele queria saber se poderia sair de A Fazenda. Em resposta, Lucas Selfie, supostamente teria acenado de forma negativa.

Assim que os eliminados foram embora, e voltaram para dentro da casa, Lipe desabou. Com a cabeça abaixada, ele chorou e se tornou assunto no Twitter, entre os internautas.

Luiza e Lipe ‘batem boca’ no reality

O clima esquentou entre Lipe e Luiza Ambiel em A Fazenda. Durante uma prova, o ex-De Férias com o Ex, provocou falando “chupa Luiza”, em certo momento.

“Chupa! Não vou falar nada porque não vou me rebaixar ao seu nível”, gritou ele. Sem deixar passar, Luiza respondeu: “olha quem está falando sobre nível”.

Mais tarde, no jogo, a ex-Banheira do Gugu criticou a atitude do peão. “Ele estava me chamando e disse, ‘eu ia falar ‘chupa!’ para você, mas não vou falar nada porque não vou descer ao seu nível’”. Eu disse, ‘olha quem está falando sobre nível’. Fiquei com vontade de falar mais coisas, mas ia jogar baixo e desconcentrar o Biel. Depois quando a gente chama de boy lixo, acha ruim. Mas era o que eu deveria ter feito na hora. Porque eu não fiz nada, eu o cumprimentei de longe, não falei nada sobre ele aqui fora”, afirmou ela.