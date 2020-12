A Fazenda 2020: Ludmilla declara torcida para Jojo Todynho e pede votos

Ludmilla, intérprete de Rainha da Favela, declarou torcida pra Jojo Todynho na final de A Fazenda 2020. A cantora usou as redes sociais para pedir votos para que Jojo leve R$ 1,5 milhão, prêmio máximo do reality show rural. Disputam com Jojo, Lipe Ribeiro, Biel e Stéfani Bays.

Programa bate audiência da Globo em noite de eliminação

“Bom dia, meu povo, bom dia, uma ótima quarta-feira para todos vocês! Eu tô passando aqui pra vocês votarem muito na Jojo, votarem muito para Jojo ganhar essa”, disse a esposa de Brunna Gonçalves, que em seguida falou sobre representatividade. Ludmilla citou indiretamente a vitória de Thelma Assis no BBB 20.

“Eu estou vendo a oportunidade de duas mulheres negras ganharem os dois maiores reality shows do Brasil. Então, tá com a gente essa. Galera, que gosta de mim, que curte meu trabalho, eu quero puxar geral para votar na Jojo, eu vou até botar o link aqui. Jojo campeã da Fazenda!”, avisou a estrela.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Final de A Fazenda 2020

Diferente de edições anteriores, a final de A Fazenda 2020 conta com quatro peões concorrendo ao prêmio de R$ 1,5 milhão. A décima segunda temporada do reality show também começou com o maior número de participantes da história do formato: 20.

A final foi formada após 16 roças, sendo as duas últimas especiais. Isso porque, todos os 6 participantes que ainda estavam no jogo foram à roça. A diferença é que foram formadas duas roças de 3 integrantes cada. Na primeira, Biel, Jojo e Lidi Lisboa se enfrentaram. Lidi acabou sendo a eliminada.

Já na segunda roça especial, Lipe, Stéfani e Tays Reis disputaram duas vagas na final. A affair de Biel acabou deixando o programa como a última eliminada de A Fazenda 2020.

Na madrugada desta quarta-feira (16) os finalistas ganharam uma festa final com a presença de todos os eliminados. O evento antecede a grande final, marcada para quinta-feira (17) ao vivo, na RecordTV.