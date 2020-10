A Fazenda 2020: Luiza acusa produção e Playplus corta exibição; assista

A peoa de A Fazenda 2020 estava realizando suas tarefas quando começou a conversar sozinha e a acusar a produção do programa de proteger

Na manhã desta terça-feira (20), Luiza foi até a área externa de A Fazenda 2020 para realizar sua tarefa com o lixo. Enquanto trabalhava, a peoa reclamou sobre atitudes da produção do programa.

Luiza acusa produção de A Fazenda 2020

A atriz se irritou ao ver que um colega de confinamento parou o que estava fazendo para ir fumar. Segundo a peoa de A Fazenda 2020, a produção do reality show deu bronca em Biel quando o funkeiro interrompeu sua tarefa para comer.

“Está errado, o Biel não podia comer quando estava fazendo a função, mas ele pode parar e ir fumar? Está errado gente, está errado produção”, reclamou Luiza. “Biel não pôde fazer leite”, continuou a participante de A Fazenda 2020, soltando farpas, porém não foi possível ouvir o que Luiza disse em seguida pois o áudio foi cortado.

A câmera continuou seguindo a peoa em sua tarefa e logo o áudio foi restaurado. Luiza continuava reclamando e acusou a produção do programa: “olha lá, ele pode fumar durante a atividade dele, o menino não pode. Vocês estão protegendo né”. A plataforma que exibe 24 horas A Fazenda 2020, o Playplus, então cortou a transmissão do momento e começou a exibir uma conversa entre os peões que estavam na cozinha da sede.

Luiza se aproximou de Biel

Essa não foi a primeira vez que Luiza ficou do lado de Biel. A peoa de A Fazenda 2020 se aproximou do funkeiro nas últimas semanas. Após a quinta noite de eliminação da edição, ao lado de Victória Villarim, Luiza revelou comentários de Mariano e Jakelyne sobre o cantor, o que acabou gerando uma grande confusão: Biel confrontou o sertanejo e Stéfani discutiu com a atriz, pois considerou a atitude da peoa como fofoca, o que Luiza discordou. Segundo a atriz, foi um ato de lealdade ao colega de confinamento.

Dias depois, Luiza voltou a brigar sobre o assunto, dessa vez com Mateus Carrieri, que discordou da postura da participante. Durante a gravação de um quadro do programa Hora do Faro, Lipe Ribeiro chamou a peoa de A Fazenda 2020 de ‘fofoqueira’.