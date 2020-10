O clima fechou entre Luiza Ambiel e Jojo Todynho na tarde desta terça-feira (6) em A Fazenda 2020. As duas se desentenderam na cozinha por causa de uma compota de doce de leite. Alguns peões como Lidi Lisboa, Carol Nazinho, Lipe Ribeiro e Biel assistiram o climão.

Tudo começou quando Luiza foi à despensa e pegou o potinho do doce para se servir. Logo depois da mudança de foco da câmera, já na cozinha, a ex-Banheira do Gugu já estava com uma colher na mão pronta para degustar o doce. Jojo avistou a cena e chamou a atenção da concorrente para o fato de que existem outros peões em A Fazenda 2020 que querem comer o doce.

“Se eu não como uma colher desse [doce], eu não vejo nunca mais”, justificou Luiza. Não foi possível ouvir Jojo reclamando, uma vez que a cantora de Que Tiro Foi Esse? estava distante da câmera de foco. Mesmo assim, Jojo seguiu criticando de longe para que Ambiel não comesse toda sobremesa.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

PlayPlus faz mistério com a continuação da treta em A Fazenda 2020

A resposta de Luiza, que nessa altura já estava próxima de Jojo, não foi captada na transmissão do PlayPlus, que cortou para Biel e Lipe Ribeiro que almoçavam no momento da confusão. No entanto, apesar de ter ocultado a discussão entre as peoas em A Fazenda 2020, a plataforma de streaming da Record mostrou o ‘pós’.

Luizam Ambiel foi para a área externa da casa e começou a chorar copiosamente. Mirella notou que a modelo não estava em um momento ‘legal’ e logo a questionou sobre o que teria acontecido. Sem economizar nas palavras, Luiza relembrou a infância quando tinha vontade de comer algo e não tinha condições de comprar.

Luiza chora e desabafa sobre briga com Jojo Todynho

“Sabe quando você vai com gosto comer um negócio, e a pessoa vem e fala? Fica tão sem graça. Já tive tanta vontade de comer as coisas quando eu era pequena, sabe? Agora numa situação dessas, preciso passar por isso de novo? Gente, eu ia pegar uma colher. Eu vi lá três latas. Eu nem vejo as outras latas! Você vê as outras latas lá?”, disse ela, enquanto lágrimas caíam pelo rosto.

A cantora que nos primeiros dias de confinamento teve uma confusão com Jojo por causa de uma panela de arroz doce, surpreendentemente concordou com a ex-Banheira. Já Luiza seguiu desabafando e criticando a postura de Jojo para com ela no meio da cozinha.

“Eles pegam, passam lá onde eles tem mais chegados, cada um pega uma colher… Eu nunca nem vi! Eu fui ver que tinha doce de leite na semana passada. Agora eu vi que chegou, eu falei assim: ‘Vou pegar uma colher porque depois eu não vou pegar mais, não chega mais em mim”, disse.

Logo após alguns segundos em silêncio, Luiza Ambiel disse o que fará assim que deixar A Fazenda 2020. “Quando eu sair, vou comer uma lata inteira de doce. Duas! Vou ficar até com dor de barriga. Eu vou sentar e comer a lata inteira”, explicou a modelo, que teme ser indicada à Roça da semana pelo fazendeiro Juliano Ceglia. Em suma, a formação acontecerá no episódio ao vivo de hoje e terá desfecho com os poderes do lampião. Lucas Maciel é o dono dos poderes e terá que ficar com um e entregar o outro para um concorrente.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=c0GfL1LqES8&feature=emb_title