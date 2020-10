A Fazenda 2020: Luiza Ambiel ironiza parte íntima de Mariano: ‘PP’

“Dá pra saber, eu conheço”, afirmou em conversa com Biel, Mirella e Juliano na tarde desta quinta-feira.

‘pp’As provocações de Luiza Ambiel para Mariano continuam em A Fazenda 2020. Na tarde deste quinta-feira (22), a atriz afirmou em conversa na casa da árvore que tem vontade de chamar o cantor de PP (uma gíria para pênis pequeno).

“Não é negativo, ia ser engraçado. Tenho vontade de chamar ele de PP”, disse. Questionada por Juliano Ceglia sobre o que se tratava a sigla, Luiza fez um sinal de pequeno com os dedos em resposta. “Dá pra saber, eu conheço”, afirmou quando Juliano rebateu perguntando se ela já havia visto.

Luiza afirmou ainda que está com o assunto entalado e queria falar com o cantor sobre isso. Mirella, Biel e Juliano, que participavam da conversa, pediram para a peoa ter calma. “Não, Lu, você vai se queimar”, alertou o funkeiro. “É, não fica falando essas coisas”, endossou Mirella, que também está na roça junto com Luiza.

Luiza e Mariano discutiram na formação da 6ª roça em A Fazenda 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Não é a primeira vez que Luiza tenta atacar Mariano com a intenção de ferir sua masculinidade. Durante a formação da 6ª roça da edição, na terça-feira (20), os peões protagonizaram um barraco ao vivo após o cantor, fazendeiro da semana, indicar a atriz.

“Acredito que não seja novidade pra ela, mas eu não concordo com algumas atitudes e coisas na postura dela. Inclusive, já conversei com ela algumas vezes e ela continua achando que é correto o jeito dela. Acredito que seja a pessoa que mais tenho dificuldade aqui dentro”, justificou.

Luiza não gostou nada da justificativa e rebateu: “Me admira o nosso fazendeiro dizer que a minha atitude não foi correta e a dele sim”.

O barraco continuou com a atriz relembrando atitudes de Mariano com relação ao funkeiro Biel e insinuando que ele não seria homem o suficiente. “Eu prefiro ser chamada de fofoqueira do que não ser homem”.

Hoje é de roça em A Fazenda 2020. Veja parcial da enquete de eliminação.