A Fazenda 2020: Luiza Ambiel volta da berlinda e é a nova fazendeira

Na noite desta quarta-feira (7), aconteceu mais uma Prova do Fazendeiro do reality A Fazenda 2020. Marcos Mion foi quem comandou a disputa que teve apenas um vencedor. Como resultado, Luiza Ambiel levou a melhor e conquistou o tão sonhado chapéu de fazendeiro da semana. Com isso, a ex-Banheira do Gugu se livrou da roça.

A atriz conquistou a imunidade, se tornou a nova fazendeira da semana e está fora da berlinda de quinta-feira (8). Agora, Biel, Cartolouco e Jojo Todynho terão que convencer o público para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão em A Fazenda 2020.

A Fazenda 2020: Luiza Ambiel é a nova fazendeira

A atriz conseguiu responder corretamente a maioria das perguntas feitas por Mion e conquistou o tão sonhado chapéu de fazendeira da semana. Com isso, a peoa se livra da roça e ainda conquista mais uma semana de permanência no jogo.

Como foi a Prova do Fazendeiro?

A prova do fazendeiro desta noite foi quase um jogo de discórdia. Pela primeira vez, os peões da sede tiveram uma participação especial na Prova do Fazendeiro. Afinal de contas, A Fazenda 2020 é fogo no feno até para conquistar o chapéu de fazendeiro da semana.

Na primeira etapa, Biel, Cartolouco e Luiza tinham que responder as perguntas compatíveis com as da sede, para assim, conseguir subir um passo no jogo de tabuleiro. Luiza foi a primeira peoa que conseguiu ir para o outro lado.

Já, na segunda etapa da prova, os roceiros tinha que acertar o que os peões da sede pensam sobre eles. Quem conseguir acertar as perguntas, desciam um degrau, batia o sino e conquistava o prova.

Como foi o retorno para sede?

O retorno à sede de A Fazenda 2020 foi parecido com a volta de Raissa Barbosa da última roça. Com muita emoção, Luiza pulou na piscina e começou a gritar de alegria. Na sede,era possível escutar os gritos da peoa, que logo bateu o sino e foi para o abraço. No entanto, alguns peões não comemoraram o resultado, como por exemplo, Lidi Lisboa e Mariano.

