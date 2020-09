A atriz e jornalista Luiza Ambiel, de 48 anos, ficou famosa como “Musa da Banheira do Gugu”. Com um micro biquíni, ela tentava impedir que os artistas pontuassem caçando sabonetes mergulhados na banheira.

A atriz e jornalista Luiza Ambiel, de 48 anos, ficou famosa como “Musa da Banheira do Gugu”. Com um micro biquíni, ela tentava impedir que os artistas pontuassem caçando sabonetes mergulhados na banheira. A famosa também é uma das participantes de A Fazenda 2020, o reality da Record TV. Vem relembrar a carreira deste ícone da televisão brasileira na década de 1990.

Quem é Luiza Ambiel?

Luiza nasceu na cidade de Itatiba, São Paulo, no dia 25 de maio de 1972. Ela veio de família humilde, é filha de uma costureira e precisou trabalhar cedo para ajudar em casa. Aos 9 anos, a eterna musa começou a trabalhar como babá, e fez várias outras coisas na adolescência e começo da vida adulta.

Desde pequena, Luiza já pensava em ser famosa, e dizia que um dia iria trabalhar na televisão. Aos 18 anos, ela se mudou para a capital de São Paulo, em busca de conquistar seu sonho. Estudou teatro e trabalhou como modelo fotográfica.

No programa do Domingo Legal, a modelo embalava as tardes de domingo com o quadro “Banheira do Gugu”. Ela misturava sensualidade e comédia em suas apresentações, arrastando os convidados para um divertido banho de banheira, onde tinham que achar sabonetes.

Não foram raras as vezes que o biquíni de Ambiel saía do lugar ao vivo em rede nacional. A lista de famosos participantes da banheira vai de Rodrigo Faro a Tiritica.

Luiza Ambiel leva a vida com descrição e tem uma filha chamada Gabriela Batista, com o veterinário Jorge Nunes Sampaio.

Recentemente, a atriz e jornalista comandou um quadro de entrevistas no seu canal do YouTube direto da banheira. Em 2019 ela também participou do no reality Made In Japão, apresentado pela musa Sabrina Sato.

