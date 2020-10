Luiza Ambiel é a participante que tem o currículo mais recheado de brigas em um confinamento rural. Em apenas um semana, ela já teve um recorde de brigas de qualquer peão em A Fazenda 2020. Resta saber, se ela irá continuar no jogo, afinal, ela dá o tal do: ‘fogo no feno’.

Luiza Ambiel conseguiu o maior feito estando confinada no reality A Fazenda 2020. A atriz, que já coleciona inúmeras inimizades no jogo, conseguiu superar os números de tretas em só uma semana. Pelo menos, é um recorde da edição. O fato é que a ex-Musa da Banheira do Gugu não tem papas na língua quando o assunto se trata de lavar roupa suja.

1 – Luiza X Stéfani – A Fazenda 2020

A primeira briga da semana aconteceu logo após a eliminação da ex-panicat Carol Narizinho. Tudo começou quando Stéfani, que estava no quarto da sede, ouviu Luiza Ambiel contar para Biel sobre o que Mariano e Jakelyne falaram sobre o peão, antes de o mesmo retornar à sede. Segundo a atriz, o sertanejo “falou horrores” do funkeiro. Quando o assunto chegou ao fim, Victória – que também estava junto, disse: “Vou começar a ter posicionamento”.

Foi então, que nesse momento, Stéfani se envolveu e opinou: “Mas fazer fofoca não é ter posicionamento”. Daí pra lá, Luiza rebateu: “Mas eu não fiz fofoca não”. No entanto, a ex-MTV discordou da peoa e as duas começaram uma discussão. Luiza afirmou que sua atitude foi por ser leal e não fofoqueira. A briga seguiu e Luiza perguntou, irritada: “Agora você quer aparecer no jogo pra cima de mim Stéfani?” A pea respondeu, em deboche: “Ai Luiza por favor, estou falando o que achei. Aparecer no jogo em cima de você? Jura? A pessoa que está do seu lado.”

2 – Luiza X Raissa – A Fazenda 2020

Luiza e Raissa Barbosa se estranharam no reality A Fazenda 2020. Isso porque, as duas estavam no quarto principal da sede conversando sobre as últimos acontecimentos e as brigas que aconteceram no programam quando a ex-Banheira do Gugu resolveu partir para o lado de Biel, após ele retornar da terceira roça seguida.

“Realmente não dá para conversar contigo”, disparou Raissa. “Estou medicada para me controlar”, completou em seguida. Logo depois de ouvir a concorrente, Luiza questionou: “Você ia fazer o quê?”. Nervosa, Raissa disse: “Eu perco a linha, você sabe. Eu não quero mais perder a linha, eu quero ter controle das minhas atitudes.” Nesse momento, a peoa foi para o reservado, local onde não tem câmera, e de descontrolou, aos prantos. Raissa teve um surto e começou a chutar a porta até se quebrar. A câmera da cozinha flagrou o momento em que parte da porta se soltou da parede. “Po***, ca*****, eu não aguento”, gritou, furiosa.

Em outra ocasião, Luiza novamente teve uma discussão com Raissa, declarando ser de fato, uma oponente no jogo. A cena aconteceu na área externa da sede. Enquanto Luiza varria a área externa, a modelo – que estava se exercitando ao ar livre, acusou a atriz de estar jogando sujeira pra cima dela. A briga foi feia, teve palavrões, ofensas e muito gritaria.

3 – Luiza X Jojo Todynho – A Fazenda 2020

Após a festa com tema ‘Likes’ no reality, Luiza foi até Jojo Todynho para tentar fazer as pazes com a funkeira, já que as duas não estavam se falando após a treta com Stéfani e Raissa. Mas a tentativa de reconciliar a amizade foi frustrada. “Admiro a sua história, o que você passou para chegar até onde chegou. Mas atitudes que fui juntando há tempos me decepcionaram. Vou conversar cordialmente, mas não quero ter contato. Por te admirar e por ter um carinho, você é a última pessoa que quero sair de mim. Para que isso não aconteça, fica o dito pelo não dito e cada um no seu quadrado”, disse Jojo em A Fazenda 2020.

4 – Luiza X Mateus

Durante uma dinâmica ao vivo com Marcos Mion, os participantes do programa classificaram uns aos outros. O apresentador perguntou ao ator Mateus Carrieri qual participante o surpreendeu no jogo. Logo, o ator acabou abrindo o jogo sobre sua maior decepção ao apontar Luiza Ambiel, que no começo do reality, eram bem próximos.

“Me surpreendi com a Luiza, todo mundo percebe. Eu parei de falar com ela por algumas atitudes que ela tomou e ainda não tive a oportunidade de conversar. A gente se conhecia lá fora, não tinha uma grande amizade, mas tinha uma história. Algumas atitudes delas me decepcionaram”, afirmou o peão. Luiza, claro, não gostou nada e rebateu: “Assim, não é ele que não quer falar comigo. Eu também não quero falar com ele. Acho que a atitude dele também me decepcionou. Ele chegou no quarto e perguntou se eu tinha falado [a fofoca para Biel]. Disse que tinha, ele virou e falou assim: ‘Que feio!’.”

5 – Luiza X Jakelyne

Como de costume, ao longo da semana acontece o ‘Hora do Faro’ com os peões. O apresentador Rodrigo Faro aparece para fazer um bate-papo com os confinados, e também contribuir para o famoso fono no feno! Pois bem, durante um debate, Luiza Ambiel e Jakelyne Oliveira perderam a paciência e discutiram sobre o comportamento da miss em relação ao cantor Biel.

Protetora do funkeiro, Luiza lavou roupa suja e disse: “E ficar batendo na tecla de uma coisa que não é legal para o artista, que já foi, que já pagou, que já fez, já aconteceu e ninguém passou a mão na cabeça… Tanto que nossa amiga mascarada disse o que ele ia dizer hoje no TikTok. Todo mundo sabia que eu estava torcendo para Biel e Carol [voltarem da roça]; Ela [Jakelyne] veio: ‘vamos torcer para Carol e Tays’. Olhei na cara dela, se ela for mulher, ela vai dizer, e falei: ‘você sabe que estou torcendo para Carol e Biel voltar’. Se ela é amiga dela [Tays], como ela quer tirar o boy da amiga dela?” Dai pra frente, foi fogo no feno!

Outro momento ainda com Jakelyne, foi quando a Miss Brasil 2013 citou a filha de Luiza, durante uma discussão ao vivo. O negócio ficou feio, Luiza ironizou e disse que ela tinha baixo demais. Para deboche, a atriz cantarolou a música ‘É Tarde Demais’, do grupo Raça Negra, que ficou ainda mais famosa após Lidi e Tays cantarem na sede. Aliás, Luiza diz que essa música foi feita pra ela.

6 – Luiza X Mariano

No dia da formação de roça, que colocou Luiza, Mateus e Mirella na roça desta noite, a peoa, já revelado impasse, bateu boca com o sertanejo Mariano – que era o fazendeiro da semana. Após indicar Luiza para a berlinda, ela não gostou dos argumentos dele e partiu para a treta, mais uma vez. Ela disse: “Eu realmente já sabia. No domingo eu tive certeza quando ele armou com o Mateus pra puxar o Biel pra baia. Eu não me arrependo do que eu fiz, eu posso erguer minha cabeça e ficar tranquila com as coisas que falo e faço. Agora é muito feio da parte dela, já presenciei no quarto ele falando horrores do Biel. Eu saí, só que eu não tinha uma aproximação com o Biel.”

Em resumo, a discussão entre eles partiu após Luiza dizer ao Biel, o que ouviu Mariano falar sobre ele. O que claro, o sertanejo não gostou e chamou a peoa de ‘fofoqueira’ e leva e traz.