A Fazenda 2020: Luiza desabafa sobre exclusão: ‘só quatro falam comigo’

Luiza está cada vez mais isolada em A Fazenda 2020. Depois de diversas desavenças com os colegas de confinamento, a peoa desabafou sobre solidão.

Depois de um fim de semana conturbado, em que Luiza Ambiel discutiu com diversos colegas de confinamento de A Fazenda 2020, a peoa começou a sentir isolada e resolveu desabafar com Lidi Lisboa.

Luiza desabafa sobre exclusão em A Fazenda 2020

Na área externa de A Fazenda 2020, enquanto limpava o espaço, Luiza desabafou com Lidi sobre como tem se sentido e como está sua relação com os demais peões. “Você fala comigo porque eu puxo conversa, mas também não quero ficar assim. De repente você está quieta e eu vou lá”, disse a ex-musa da banheira do Gugu.

“Não, está tudo certo, eu achei que você não estava bem”, afirmou a paranaense. “Eu não estou bem, estou triste”, revelou a peoa de A Fazenda 2020. “Pensei assim: ‘a Lu está bem tristinha’. Porque depois que a Carol foi embora…”, Lidi começou a dizer, mas foi interrompida por Luiza: “a Carol foi embora, a Stéfani me falou absurdos. A Raissa me falou absurdos“.

Enquanto falava, Luiza começou a chorar e pediu: “estou desabafando com você, pelo amor de Deus isso morre aqui”. A participante de A Fazenda 2020 completou: “eu fico rindo, brincando, mas estou triste. É difícil você ficar em uma casa com quinze pessoas e só quatro falam com você. E essas que falam ainda sentem que estão sendo excluídas das outras”.

Luiza desabafa com Lidi e diz estar triste com os últimos conflitos dentro da sede 😬🔥 Veja o que a peoa falou! Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/SAiT6MRJvm — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 19, 2020

Peões combinaram de ignorar Luiza

Em conversa na casa da árvore, alguns participantes de A Fazenda 2020 combinaram de ignorar Luiza na casa. Depois de discutir com a peoa em dinâmica, Lipe sugeriu: “só a gente esquecer que ela existe nessa casa”. “Estou fazendo isso, está dando certo”, disse Jakelyne. “Ignora ao máximo, total”, aconselhou o carioca. A miss respondeu afirmando: “vou ignorar”.

A hashtag ‘Luiza merece respeito’ chegou aos trends topics do Twitter. Internautas debaterem sobre a exclusão da atriz, alguns concordaram com a atitude dos participantes, outros discordaram.

ai se isso fosse com jojo, mirella, stefani, jake, mariano, raissa ou qualquer outro favorito dessa casa. vocês estariam caindo em cima! seja com qualquer pessoa, isso não se faz com ninguém! ninguém merece ser ignorado e julgado dessa forma LUIZA MERECE RESPEITO pic.twitter.com/NMyigxCilD — isabela. (@fckshipps) October 19, 2020

