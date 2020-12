A Fazenda 2020: Luiza diz se arrepender não chamar Lipe de ‘boy lixo’

A volta de Luiza Ambiel à sede de A Fazenda 2020 causou um climão entre a modelo e Lipe Ribeiro. No campo de provas e com Marcos Mion presenciando a confusão, Lipe provocou a rival mando uma indireta sobre o seu comportamento no reality show rural.

“Chupa! Não vou falar nada porque não vou me rebaixar ao seu nível”, disparou ele. Luiza então respondeu: “olha quem está falando sobre nível”. Enquanto os dois discutiam, os demais peões ficaram atentos assistindo o climão que antecedeu a prova final de A Fazenda 2020.

Nas redes sociais, Luiza contou aos fãs sobre a troca de farpas com Lipe. “Ele estava me chamando e disse, ‘eu ia falar ‘chupa!’ para você, mas não vou falar nada porque não vou descer ao seu nível'”. Eu disse, ‘olha quem está falando sobre nível’. Fique com vontade de falar mais coisas, mas ia jogar baixo e desconcentrar o Biel. Depois quando a gente chama de boy lixo, acha ruim. Mas era o que eu deveria ter feito na hora. Porque eu não fiz nada, eu o cumprimentei de longe, não falei nada sobre ele aqui fora”, disse.

Luiza após A Fazenda 2020

Fora de A Fazenda 2020, Luiza Ambiel tem causado entre os eliminados do reality show. A modelo criou um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp com todos os peões, mas excluiu Jakelyne Oliveira e Mariano.

“Eu que montei o grupo e coloquei todo mundo. Inclusive o Rodrigão e Fernandinho, que quando saíram me chamaram de falsa e tal. Pelo grupo eu acabei me entendendo com o Fernandinho. O Rodrigao tá no grupo, mas nunca falou comigo. Eu respeito, não quer falar, tudo bem”, disse ela ao UOL

“Conforme as pessoas foram saindo eu fui colocando no grupo. Assim que o Lucas saiu, eu também coloquei. A Raissa ainda não, porque não tenho o telefone dela, quem tem é o Lucas. Mariano e Jakelyne por mim eu não colocaria, mas se a galera quiser por, pode por. O grupo já tá meio devagar, parado”, contou ainda