A Fazenda 2020: Luiza e Jakelyne discutem durante ‘Hora do Faro’; veja

Luiza e Jakelyne perderam a linha e discutiram durante o programa Hora do Faro. As peoas de A Fazenda 2020 discordaram durante uma dinâmica.

Como de costume, toda semana o eliminado de A Fazenda 2020 participa do quadro “A Fazenda – Última Chance” no programa Hora do Faro, exibido pela Record TV. As gravações acontecem nas sextas-feiras, porém são transmitidas apenas no domingo.

O apresentador sempre “invade” a sede e conta com a participação dos peões que ainda estão na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão de A Fazenda 2020, durante o bate papo com o ex-participante. Faro geralmente conversa com os confinados sobre as classificações que os eliminados deram aos ex-colegas de confinamento e às vezes traz algum assunto que está rolando na casa para a mesa de debate. Luiza Ambiel e Jakelyne Oliveira perderam a paciência e discutiram sobre o comportamento da miss em relação a Biel.

Como foi a briga entre Jakelyne e Luiza em A Fazenda 2020?

“E ficar batendo na tecla de uma coisa que não é legal para o artista, que já foi, que já pagou, que já fez, já aconteceu e ninguém passou a mão na cabeça… Tanto que nossa amiga mascarada disse o que ele ia dizer hoje no TikTok [de A Fazenda 2020]. Todo mundo sabia que eu estava torcendo para Biel e Carol [voltarem da roça]; Ela [Jake] veio: ‘vamos torcer para Carol e Tays’. Olhei na cara dela, se ela for mulher, ela vai dizer, e falei: ‘você sabe que estou torcendo para Carol e Biel voltar’. Se ela é amiga dela [Tays], como ela quer tirar o boy da amiga dela?”, comentou Luiza, irritada.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A reclamação da atriz continuou e a peoa de A Fazenda 2020 contou: “tanto que ela chegou lá fora e falou para a Carol assim: ‘amo os três e estou torcendo para os três'”. Luiza continuou criticando a colega de confinamento e concluiu e olhando para peoa: “então pronto meu amor”. “Primeiro que eu não sou seu amor”, rebateu Jakelyne. “Então você para de me chamar de ‘Lu’ e o ‘amor’ é irônico”, afirmou a ex-musa da banheiro do Gugu.

“Ai brigada, adorei”, debochou a miss. Jakelyne se dirigiu a Rodrigo Faro e respondeu: “não foi só para ela que falei não, foi para a casa toda, inclusive para a Tays. Cheguei na Tays, na casa da árvore, e falei: ‘seria incoerente da minha parte se eu falasse que não estou torcendo para Carol e você ficar’. Não estava torcendo para o Biel, deixei isso bem claro”. Luiza começou a bater boca com a peoa de A Fazenda 2020 e a modelo ironizou: “obrigada Ro[drigo], pode continuar porque se deixar, ela fala até amanhã”.

luiza e jakelyne tretando 👀 pic.twitter.com/E8QxgttyQB — cris dias (@crisayonara) October 18, 2020

Luiza ficou irritada com a torcida de Jakelyne

Antes do resultado da quinta roça de A Fazenda 2020, Luiza reclamou sobre comentários de Jakelyne. Em conversa com Carol Narizinho, a atriz disse que ficou brava com algumas falas da miss, que estava torcendo pela eliminação de Biel.

https://twitter.com/Ana37034420/status/1316752344533667840?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1316752344533667840%7Ctwgr%5Eshare_3%2Ccontainerclick_0&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dci.com.br%2Fdci-mais%2Fentretenimento%2Fa-fazenda-2020%2Fa-fazenda-12-luiza-fica-brava-por-jakelyne-querer-eliminar-biel-entenda%2F28346%2F