O sábado pós festa em A Fazenda 2020 foi dia de lavação de roupas suja. A última semana foi marcada por atritos entre os participantes eles, assim, Luiza Ambiel foi até Jojo Todynho para tentar fazer as pazes, mas a conversa tomou outro rumo.

Fim da amizade entre Jojo e Luiza em A Fazenda 2020?

A dona do hit “Que Tiro Foi Esse” estava sem conversar com Luiza desde que a peoa fofocou para Biel o que Mariano tinha falado dele. A atitude da ex-banheira do Gugu pegou mal com quase toda a casa, e Luisa segue isolada no jogo.

Mas a tentativa de reconciliar a amizade foi frustada. Jojo deixou claro que não pretende passar passar pano para os últimos acontecimento em A Fazenda 2020. “Admiro a sua história, o que você passou para chegar até onde chegou. Mas atitudes que fui juntando há tempos me decepcionaram. Vou conversar cordialmente, mas não quero ter contato. Por te admirar e por ter um carinho, você é a última pessoa que quero sair de mim. Para que isso não aconteça, fica o dito pelo não dito e cada um no seu quadrado”, disse a cantora.

Luiza continuou argumentando e disse que o que Jojo estava fazendo não era certo. Jojo respondeu a colega que ela estava se colocando como vítima e encerrou o assunto: “Não tem o que conversar. Assunto encerrado. Se lá fora eu estiver errada no que estou vendo e no que eu acho, vou te pedir desculpa”.

“se quando eu sair lá fora, se for errado tudo o que eu achei, você aceitando ou não eu vou mandar um direct pedindo perdão”, afirmou Jojo em outro momento, dizendo também que encerrou sua amizade com a peoa ali em A Fazenda 2020.

Veja a discussão completa em A Fazenda 2020.