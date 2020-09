A Fazenda 2020: Luiza e Lidi reclamam da falta de higiene dos peões

A situação dos participantes do reality A Fazenda 2020 não está das melhores. Após levar duas punições na festa “Shippados”, desta vez, Luiza Ambiel e Lidi Lisboa encontraram unhas cortadas no sofá principal da sede. Vem ver o que ela falou e entender o que se passa

A ex-’Banheira do Gugu’, Luiza Ambiel, teve um papo sério com Lidi Lisboa na madrugada deste sábado (26) na sede do reality A Fazenda 2020. Depois da festa com tema “Shippados”, as duas decidiram dormir no sofá, pois não estavam suportando o barulho no quarto principal.

Luiza reclama de higiene dos peões de A Fazenda 2020

No entanto, ao deitar-se, Luiza reparou que haviam unhas cortadas espalhadas pelo sofá. Foi então, que ela não se segurou e reclamou com a colega de confinamento. “Gente, o pessoal corta a unha aqui em cima (do sofá e não limpa). Tá cheio de unha”, reclamou. Lidi, que estava prestes a dormir, ouviu e ficou indignada com a situação.

Luiza e Lidi se uniram pós a #FestaAFazenda para reclamar da higiene dos peões!

“Cruzes. Mentira! (…) Por que não corta a unha e joga na lixeira?”, disse a atriz de ‘Jezabel’, novela de 2019 da Record TV. Contudo, como se não bastasse, Luiza relembrou outro episódio em A Fazenda 2020 e desabafou com a peoa. “Sabe aquela gavetinha minha do criado mudo. Tava vazia. Hoje, abri ela para colocar umas coisas (já que voltei da roça) e estava lotada de unha. Cortaram a unha e jogaram ali. Joguei tudo no chão!”.

Cartolouco ficou 3 dia sem tomar banho – A Fazenda 2020

Peões reclamam que CartoLouco está há 3 dias sem tomar banho

Na semana passada, Luiza Ambiel resolveu ajudar o peão Cartolouco na hora de se higienizar. Depois de admitir que estava há três dias sem tomar banho, Strabko finalmente cedeu aos pedidos dos peões de A Fazenda 2020 e foi para debaixo do chuveiro. No entanto, a situação estava tão feia que a ex-’Banheira do Gugu’ teve que intervir e ajudar o colega sobre o passo-a-passo para uma boa higienização.

Luiza dá ‘workshop’ para Cartolouco sobre higienização pessoal

Luiza Ambiel ajuda Cartolouco a lavar e a hidratar o cabelo e a barba!

Nesse meio tempo, durante o banho, o papo rendeu. Cartolouco admitiu que seu último banho foi na última sexta (18), antes da festa. “Nem o ‘pinguelo’ você lava?”, se espantou Luiza. “Ué, você não vai usar ele comigo, está reclamando por quê?”, brincou o peão em A Fazenda 2020.