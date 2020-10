A Fazenda 2020: Luiza e Mateus brigam no ao vivo por fofoca sobre Biel

Em dinâmica ao vivo com Marcos Mion, os participantes programa classificaram uns aos outros, e a ex-banheira do Gugu não gostou nadinha do que ouviu. Vem ver o que rolou!

Luiza Ambiel vem colecionando desafetos em A Fazenda 2020, e nesse domingo (18) sobrou para Mateus Carrieri, 53 anos. Em dinâmica ao vivo com Marcos Mion, os participantes do programa classificaram uns aos outros, e a eterna musa da banheira do Gugu não gostou nadinha do que ouviu. Vem ver o que rolou!

Mion perguntou ao ator qual participante o surpreendeu no jogo. Mateus acabou abrindo o jogo sobre sua maior decepção ao apontar Luiza:

“Me surpreendi com a Luiza, todo mundo percebe. Eu parei de falar com ela por algumas atitudes que ela tomou e ainda não tive a oportunidade de conversar. A gente se conhecia lá fora, não tinha uma grande amizade, mas tinha uma história. Algumas atitudes delas me decepcionaram”, afirmou o peão de A Fazenda 2020.

Irritada, Luiza exigiu direito de resposta para Mion. “Assim, não é ele que não quer falar comigo. Eu também não quero falar com ele. Acho que a atitude dele também me decepcionou. Ele chegou no quarto e perguntou se eu tinha falado [a fofoca para Biel]. Disse que tinha, ele virou e falou assim: ‘Que feio!'”.

“Eu disse: ‘Feio? Você acha que falar é mais feio do que você ouvir as coisas e ser conivente com isso? Então, isso para mim também é muito feio”, complementou a atriz. Mateus interrompeu o posicionamento para pedir a tréplica, mas Luiza continuou: “Já que ele quer falar, eu vou falar. Várias vezes, sentando aqui na cozinha, falou mal do Biel para mim e eu nunca falei”, contou Luiza em A Fazenda 2020.

Luiza vaza conversa de Mateus

A peoa continuou revelando publicamente as conversas privadas que teve com Mateus, e citou até o fatos das minhas do ator terem alertado o pai sobre as polêmicas que Biel já se envolveu fora do programa. “Não sou fofoqueira porque nunca contei isso aqui para ninguém, inclusive para Biel”, destacou ela.

Na sua vez de falar, Carrieri questionou a argumentação de Luiza, e os dois levantaram a voz. “Aprendi nos meus 53 anos que se a gente não tem alguma coisa boa e positiva para falar, é melhor ficar queito. Se você tivesse realmente que tomar o partido do Biel, você deveria falar na hora que o Mariano falou aqui na sala e não envenenar o Biel contra o Mariano”, opinou o ator.

“Não tinha clima meu amor! Não envenenei nada!”, gritou Luiza.

O bate-boca continuou até Mion interromper a confusão para realizar a prova de fogo, realizada nesta tarde. Raissa Barbosa venceu a disputa e poderá mudar o rumo da próxima roça. Biel, Juliano Ceglia, Lucas Selfie e o próprio Mateus estão na baia.

Veja toda a discussão de Mateus e Luiza em A Fazenda 2020

https://twitter.com/RealitysVip/status/1317874243238068225