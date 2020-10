A Fazenda 2020: Luiza e Tays discutem e briga acaba em choro; assista

Mais um desentendimento em A Fazenda 2020, dessa vez no primeiro dia de reinado de Luiza Ambiel, que venceu a Prova do Fazendeiro da semana. Veja o que aconteceu e como está o clima entre as peoas.

O primeiro dia como fazendeira em A Fazenda 2020 não foi fácil para Luiza Ambiel, que acabou brigando com Tays Reis por conta de uma tarefa doméstica. Entenda:

Como a briga começou

Na quinta-feira, Luiza comentou com os peões que estavam na cozinha de A Fazenda 2020 que algumas tarefas da casa ainda precisavam ser feitas. A atriz resolveu dividir as tarefas entre Lucas Cartolouco, agora eliminado do reality show rural, Stéfani Bays e Biel. “Vocês podem dar um talentinho aqui?”, pediu. Cartolouco e Biel concordaram.

Em seguida, Tays comentou: “vou limpar o fogão, relaxa”. “Não, deixa que a Stéfani faz, estou passando para a galera que não fez nada. Você estava no lixo e na baia”, explicou a fazendeira.

“Mas eu não me importo. Besteira”, disse a baiana. “Tays, não tira minha autoridade de fazendeira”, rebateu Luiza. “Isso você acha que é tirar sua autoridade?”, questionou a peoa. “É, estou falando que vou fazer dessa forma”, afirmou a participante de A Fazenda 2020. Em tom de irritação, Tays tentou acabar com a discussão e respondeu: “ai Luiza, tá bom”.

Luiza pede desculpa – A Fazenda 2020

Mais tarde, Luiza resolveu conversar com Tays. A fazendeira foi até a baia de A Fazenda 2020 e disse estar arrependida por conta da maneira que agiu. “Tays, desculpa sobre aquela hora, de ter falado daquele jeito. É que eu também estou com sono, cansada”, justificou.

“Como a gente fica com essa coisa do Mion, de falar que a gente deve ser… Mas pelo amor de Deus, longe disso. Aqui somos todos iguais, estamos no mesmo patamar, longe de casa, longe da família, sofrendo, tudo novo. Você me desculpa”, completou a peoa de A Fazenda 2020. A cantora, que estava deitada, disse: “tá, tranquilo”.

Após se desculpar, Luiza deixou a baia. Pouco depois, Tays começou a chorar muito.

Tays desaba com Lidi

Na área externa de A Fazenda 2020, Tays contou sobre a discussão e o pedido de desculpa de Luiza em papo com Lidi: “pergunta para Biel, ele viu, o Juliano também. Fico sem saber o que fazer, tenho que ficar quieta no canto, acuada”.

“E é engraçado que assim, ela é a única exclusiva… Tudo bem que todo mundo tem que usar o chapéu de fazendeiro, mas em alguns momentos né, e ela está [com o chapéu] desde a hora que acordou. Tem que rir amiga, diverte”, disse Lidi.

