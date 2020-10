O clima não ficou tranquilo em A Fazenda 2020 após a noite de eliminação. Carol Narizinho foi menos votada que Biel e Tays Reis na quinta roça da edição e deixou o confinamento na noite desta quinta-feira (16). Mas as polêmicas não pararam por aí. A madrugada no reality foi agitava, vem ver:

O que aconteceu na madrugada?

Durante a madrugada de A Fazenda 2020, Luiza Ambiel e Victória Villarim conversaram com Biel sobre comentários que Mariano e Jakelyne fizeram sobre o funkeiro, o que acabou resultando em conflitos entre os participantes.

“Falou que você não é homem, que você não aprendeu, que fez coisa demais lá fora”, contou Luiza. “Que você não é homem porque não tem coragem de falar na frente, você só fala e sai andando”, completou Victória.

“Falou horrores de você, falo mesmo”, disse a atriz. O cantor ouviu as colegas de confinamento de A Fazenda 2020 e avaliou: “quero ver quando for para a primeira roça”. “O casal [Mariano e Jake] que falou”, afirmou a modelo.

Luiza e Victória contam para Biel que o casal Jake e Mariano torceu pela sua saída na #EliminaçãoAFazenda: "Falaram coisas horríveis" 🔥💥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/IKX0sRd8xK — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 16, 2020

Stéfani e Luiza tretaram em A Fazenda 2020

Quando Luiza e Victória terminaram de falar sobre os comentários de Mariano e Jakelyne para Biel, Stéfani criticou a postura das participantes de A Fazenda 2020. “Vou começar a ter posicionamento”, disse Victória, que foi criticada por alguns colegas por ser “apagada” no jogo. “Mas fazer fofoca não é ter posicionamento”, disparou a ex-De férias com o ex. “Mas eu não fiz fofoca não”, afirmou Luiza.

“Ah não, foi o que?”, rebateu a maquiadora. “Ué, falei para ele”, respondeu Luiza. “Tá bom Luiza, tá bom”, retrucou Stéfani. “Agora você quer aparecer no jogo pra cima de mim Stéfani?”, questionou a ex-musa da Banheira do Gugu. “Ai Luiza por favor, estou falando o que achei. Aparecer no jogo em cima de você? Jura? A pessoa que está do seu lado”, respondeu a ex-MTV.

“É, falando que é fofoca. Não é fofoca não, é lealdade. Vem me chamar de fofoqueira”, reclamou Luiza. A peoa de A Fazenda 2020 voltou a afirmar: “mas é fofoca o que você fez”. “Não, não é. É lealdade”, justificou a participante. “Não é, imagina se fosse”, ironizou Stéfani.

“Acha que é fofoca Biel?”, quis saber Luiza. “O povo está vendo tudo”, disse o peão. Luiza então voltou a falar com Stéfani: “me respeita garota”. “E você me respeita também. Nunca faltei com respeito com você”, rebateu a influenciadora digital. “Guarda sua opinião para você. Eu te pedi?”, disparou a atriz. MC Mirella então começou a gritar no quarto de A Fazenda 2020 e pediu: “parem, vou ficar louca. Chega meu Deus”.

EITAAA! Luiza Ambiel e Stéfani discutem após Teté dizer que Luiza fez fofoca para Biel 🔥 #EliminaçãoAFazenda 💥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/AiAEdSQlF3 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 16, 2020

Biel confronta Mariano

Irritado com os comentários de Mariano, Biel confrontou o sertanejo. Porém, o momento não foi exibido pelo Playplus, plataforma que transmite 24 horas A Fazenda 2020. Só foi possível saber que uma discussão aconteceu por conta de um papo entre Jakelyne Oliveira e Jojo Todynho. Segundo a modelo, Biel foi até a sala do confinamento e discutiu com o sertanejo. A cena provavelmente será exibida no programa desta sexta-feira (16) na Record TV.