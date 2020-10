A Fazenda 2020: Luiza cogita tomar punições para prejudicar colegas

Luiza Ambiel está na roça da semana sem direito de participar da Prova do Fazendeiro, pois foi vetada. A peoa de A Fazenda 2020 está pensando em uma estratégia que pode colocar mais fogo no feno.

Luiza Ambiel é roceira nesta semana de A Fazenda 2020. A peoa está ao lado de Juliano Ceglia, MC Mirella e Mateus Carrieri, que hoje disputarão a Prova do Fazendeiro para determinar quem escapará da berlinda e irá levar o chapéu de fazendeiro.

Como Luiza foi vetada por Juliano e então foi direto para a roça, a participante de A Fazenda 2020 não está com vontade de manter o clima leve na casa. Em conversa no quarto da sede, a atriz conversou com Victória Villarim, Biel e Mirella sobre o que pensa em fazer.

Luiza pensa em tomar punições de propósito

“Não sei se vou sair ou não, já estou direto [na roça], vou tomar altas punições. O que vocês acham?”, avaliou Luiza. Mirella achou graça da ideia, deu risada e fez sugestões. Biel comentou: “faz o que o seu coração mandar”. “O povo surta sem água, sem água quente, gás”, disse a peoa de A Fazenda 2020.

“O único problema é a gente ficar como errada lá fora”, alertou Victória. “Para, o povo quer ver um pouco disso também. Isso aqui está muito chato. A gente só se f***”, opinou Biel. O peão de A Fazenda 2020 então completou: “A Mi[rella] ou o Ju[liano] vão voltar fazendeiro, isso é um fato”.

Luiza planejando levar punição de propósito pra irritar a casa. #RocaAFazenda

Como Luiza foi parar na roça?

Luiza foi indicada pelo fazendeiro Mariano e foi a primeira participante de A Fazenda 2020 a sentar no banquinho da berlinda esta semana. A atriz discordou da justificativa do fazendeiro e acabou batendo boca com o peão.

A discussão foi regada a xingamentos, gritaria e muitas alfinetadas. O sertanejo chegou a chamar a participante de ‘fofoqueira’ e ‘barraqueira’.

O que acontece hoje em A Fazenda 2020?

Hoje, quarta-feira (21), a sexta Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2020 será realizada e um peão poderá escapar da berlinda. Entre MC Mirella, Juliano Ceglia e MC Mirella, quem merece vencer e virar fazendeiro da semana? Vote na enquete do Jornal DCI.