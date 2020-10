A Fazenda 2020: Luiza se desculpa por punição: ‘fui atrás de um docinho’

Luiza Ambiel descumpriu uma regra, a peoa de A Fazenda 2020 pegou um pedaço de rapadura e saiu da baia, o que não é permitido. Segundo as normas do programa, os alimentos da baia devem ser comidos lá, nada pode sair do local. Pouco depois, o fazendeiro da semana, Mariano, leu para os peões que estavam na sala do confinamento: “é proibido levar ou ingerir qualquer tipo de alimento e bebida em toda a área dos animais. Todos serão punidos, vocês ficarão sem café até a próxima reposição”.

Luiza pediu desculpa em A Fazenda 2020

Na cozinha de A Fazenda 2020, Luiza puxou assunto com os colegas de confinamento e se desculpou pelo ocorrido. “Bom, vocês já sabem. Realmente, fui eu mesma que tomei [a punição]. Vim aqui atrás de um docinho idiota, fui atrás da rapadura. Realmente esqueci completamente”, justificou a atriz.

“Eu fiz um combinado comigo aqui dentro que eu não ia tomar punição. Me policiei e sei que já ajudei várias pessoas a não tomarem. E eu tinha esse combinado. Infelizmente levei, peço desculpas. Foi uma coisa que fiquei bem chateada”, completou a participante de A Fazenda 2020.

Luiza pediu desculpa novamente e explicou: “peguei um pedaço da rapadura e feito uma imbecil fui sentar na cadeirinha pra comer. “Tranquilo Lu, está todo mundo sujeito. É um minuto de besteira, não tem jeito”, afirmou o fazendeiro da semana de A Fazenda 2020.

Peoa chorou por causa de punição

Depois de cometer a infração, Luiza se isolou na baia. A peoa comeu alguns doces, dessa vez no lugar certo, porém começou a chorar. “Não vou sair”, comentou a participante de A Fazenda 2020. Luiza permaneceu em silêncio por alguns minutos e então lamentou: “até perdi o tesão de comer o doce”.

Após infração, Luiza tentou esconder o doce no bolso do roupão. Veja o momento:

https://www.youtube.com/watch?v=dlCuxwdt1fQ