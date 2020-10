A Fazenda 2020 vai completar 1 mês no ar nesta quinta-feira (8) e os peões estão vivendo como se não houvesse o amanhã. Isso porque, ao longo de 28 dias, a atração de confinamento já foi palco de inúmeras punições. Algumas, por exemplo, inacreditáveis para o público que acompanha a atração. Como Xixi fora do reservado, drinks de álcool em gel e até Lula livre. Mas por outro lado, a produção de A Fazenda 2020 interviu com uma série de castigos que deixaram os peões nada satisfeitos.

Infrações em A Fazenda 2020: Xixi em local proibido

Lucas Maciel causou logo após a primeira festa da temporada no último sábado (12). O famoso preocupou os peões ao inesperadamente subir no fogão a lenha e na mesa que ficam na cozinha da sede. Logo em seguida, o peão logo começou a dançar e cantarolar, até que ouviu os colegas e foi dormir. Ao acordar para cumprir as obrigações do dia, o ex-pânico acabou cometendo punição. O atual dono dos poderes do lampião fez xixi fora do reservado (que é a parte onde os peões podem ter mais privacidade).

A produção de A Fazenda 2020 acionou o toque de punição e informou aos confinados que eles não teriam uma nova reposição de ovos por tempo indeterminado. O clima na casa ficou pesado, já que muitos segue uma dieta fitness em que o ovo é o principal alimento.

Lula Livre

Lucas Strabko, o Cartolouco, causou após a festa do último sábado (3). O jornalista quebrou uma das regras do programa que é não fazer qualquer tipo de manifestação de cunho político. Para exemplificar, o famoso gritou ‘Lula Livre’, a famosa frase usada pelos apoiadores de Lula na época em que estava preso na Polícia Federal em Curitiba.

O momento que deixou a direção de A Fazenda 2020 revoltada aconteceu durante uma conversa com Lidi Lisboa e Lipe Ribeiro. “O bagulho é coletivo, não vamos ficar putos. Lula livre!”, disse Cartolouco.

"LULA LIVRE" já temos o campeão da fazenda 12

Drinks de álcool em gel

Victória Villarim e Lipe Ribeiro ‘fabricarem’ drinks de álcool em gel após a festa Emojis e provocaram uma punição de 48 horas sem gás. A produção de A Fazenda 2020 disponibiliza o produto para os cuidados necessários contra a Covid-19.

Juliano Ceglia, fazendeiro da semana, foi o responsável por passar o comunicado da produção do reality show. “Todos os frascos de álcool em gel não podem ser espalhados pela Fazenda. Devem ser usados apenas para fins de higienização. Pelo descumprimento da regra, vocês vão ficar 48 horas sem gás”, leu o peão.

Que mania o Lipe Ribeiro tem de tomar o álcool em gel da casa, hein? Será que vai rolar punição?

Mais drinks caseiro

A festa shippados que terminou na madrugada do sábado (26) rendeu a primeira punição por causa do uso inadequado do álcool gel. Isso porque, irritados com a falta de bebida no evento, Mariano e Lipe Ribeiro tiveram a ideia de criar drinks com o produto. A produção certamente não gostou nada e os participantes ficaram 24 horas sem água encanada.

Desatenção

Por fim, Biel desceu para a área dos animais com uma xícara e causou punição de 72 horas sem café na tarde desta segunda-feira (6). Só para ilustrar, segundo as regras do programa, é proibido levar alimentos ou itens da cozinha da sede para a área dos animais.

Em suma, no momento em que levou punição, Biel seguia para um papo reservado com os aliados Juliano Ceglia e Cartolouco. Com o intuito de não sair queimado, o cantor pediu desculpas aos colegas de confinamento. No entanto, muitos olharam o cantor de cara feia.