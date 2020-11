A Fazenda 2020: madrugada pós-votação tem briga, revolta e acusação

A décima roça de A Fazenda 2020 foi formada na noite de ontem, terça-feira (17). Jojo Todynho, Stéfani Bays, MC Mirella e Mateus Carrieri se tornaram os roceiros da semana e correm o risco de deixar o confinamento. Após a votação que colocou o quarteto na berlinda, muita coisa aconteceu na casa. A madrugada foi marcada por brigas, irritação, revolta e uma acusação de trapaça.

Como foi a madrugada pós-votação de A Fazenda 2020?

Jojo e Lipe brigaram feio em A Fazenda 2020

Lipe Ribeiro salvou Lidi Lisboa na dinâmica do ‘resta um’, a atriz salvou Raissa, deixando Jojo ir para a roça da semana de A Fazenda 2020. A atitude de Lipe chateou Jojo, que confrontou o peão após a votação. A dona do hit “Que tiro foi esse?” avaliou a decisão do ex-MTV como ‘burra’, o que gerou uma confusão.

“Você não sabe ouvir, eu te tirei da opção que eu tinha, eu te salvei. A Lidi me salvou seis vezes, aí eu tenho que te salvar por que é você?”, reclamou o carioca, aos gritos. “Então, você não tem seu direito de estar com sua consciência tranquila? Eu tenho meu direito de te achar burro”, rebateu a peoa de A Fazenda 2020.

“A Lidi me salvou seis vezes no ‘resta um’, você nunca me salvou, mas eu tenho que te salvar?”, questionou Lipe. “Não estou falando isso, mas você foi burro”, afirmou Jojo. “Tá bom, minha consciência tá tranquilaça”, respondeu o peão de A Fazenda 2020. “Que bom. É isso, também estou tranquila”, disse a cantora.

Briga, voto em Mion e veto; como foi a formação de roça

Raissa acusou Biel e Mariano de trapaça

Em conversa na sede de A Fazenda 2020 após a noite de votação, Raissa revelou uma suspeita de trapaça por parte de Biel e Mariano, vencedor da Prova de Fogo da semana. “Eu vi uma coisa, mas não sei. Na hora que o Mariano foi abrir o poder, antes dele abrir, ele deu uma olhada para o Biel. Não sei se isso pode ser alguma coisa”, especulou a modelo.

“Até parece que vão falar alguma coisa disso. Eles são os queridinhos, esqueceu?”, comentou Mirella.

Mirella se revoltou com veto

Mirella foi o voto da fazendeira Jakelyne. Além de estar no banquinho de roceiro, a peoa de A Fazenda 2020 não poderá participar da Prova do Fazendeiro, pois foi vetada por Mariano, que tinha o poder da chama verde em mãos. A MC ficou revoltada com o veto.

“Vontade de chutar tudo e quebrar. Esses dois estão me irritando já, bando de idiota”, disparou a participante.

Veja quem votou em quem na formação da 10ª roça