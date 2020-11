A Fazenda 2020: Marcos Mion lamenta helicóptero e cita carro de som

No noite desta quarta-feira (11), o apresentador Marcos Mion esclareceu o evento do helicóptero que invadiu a sede do reality A Fazenda 2020. Através do seu perfil oficial do Twitter, ele falou sobre o ocorrido de hoje a tarde, na sede em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Nas redes sociais, ele falou sobre a reação de Mirella e Raissa após a presença da aeronave sobrevoando a sede, e também relembrou o evento do carro de som, que invadiu os arredores para enviar uma mensagem para a funkeira.

A Fazenda 2020: Marcos Mion fala sobre helicóptero na sede

Ele disse: “Sobre o helicóptero: como vcs viram no @SigaPlayPlus não foi nada demais. Era apenas um helicóptero, não foi enviado por algum time. Não teve mensagem, faixa, nada. Graças a Deus!! Esses times já estragaram demais o jogo com o carro de som”. “A imagem delas correndo pra dentro emocionadas é pq a produção solta uma locução para eles entrarem correndo em casos assim. Para a segurança deles e do jogo. A reação da Mirela e da Raissa foi pq elas não sabiam o que eram e se assustaram ao ter que correr pra dentro”, explicou o apresentador do reality A Fazenda 2020.

A imagem delas correndo pra dentro emocionadas é pq a produção solta uma locução para eles entrarem correndo em casos assim. Para a segurança deles e do jogo. A reação da Mirela e da Raíssa foi pq elas não sabiam o que eram e se assustaram ao ter que correr pra dentro. — Marcos Mion (@marcosmion) November 11, 2020

Mais cedo, a Record emitiu um comunicado sobre a presença do helicóptero sobrevoando a sede do reality. A emissora confirma a presença da aeronave em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, mas garante: “Assim que foi verificado o ocorrido, os peões, por medida de segurança, foram encaminhados para a sede do confinamento.” Vale ressaltar, que logo após Mirella e Raissa avistarem o helicóptero sobrevoando o local, a produção de A Fazenda 2020, rapidamente mandou as duas entrarem para a área interna da sede. Pelas imagens, é possível ver por alguns instantes, que as participantes – que estavam pegando água, ficaram surpresas com o barulho.

Diz a nota:

“A produção do reality show e a emissora identificaram o prefixo do helicóptero e questionarão as autoridades competentes a respeito da propriedade do mesmo e de voos muito próximos da área de A Fazenda.”

Ainda segundo o comunicado, o condutor da aeronave não conseguiu transmitir nenhum tipo de mensagem aos participantes confinados em A Fazenda 2020.

Carro de som invade a sede do reality show

No dia 27 de outubro, os fãs de MC Mirella driblaram os seguranças de A Fazenda 2020 e enviaram um carro de som, pedindo para que a funkeira se afastar dos peões Biel e Juliano Ceglia [já eliminado]. Enquanto todos estavam tranquilos e confinados dentro da sede, eles escutaram um barulho do som.

No mesmo dia, o apresentador Marcos Mion divulgou uma nota através da sua rede social, lamentando o ocorrido. Afinal, após o evento do carro de som na sede, alguns peões mudaram o comportamento, inclusive a peoa Mirella. No Twitter, ele lamentou: “Que pena esse carro de som. As pessoas se emocionam com o jogo e não levam em conta o trabalho de meses de centenas de pessoas pra fazer um confinamento. É uma pena.”