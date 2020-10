A terça-feira (27) começou com um problema na conta da produção de A Fazenda 2020. Isso porque, fãs de MC Mirella e Stéfani Bays enviaram um carro de som à sede do reality show em Itapecerica da Serra (SP). Na locução, os seguidores da cantora pediram para ela se afastar de Biel e Juliano Ceglia e se juntar a antiga colega de confinamento no jogo. Marcos Mion, apresentador da atração, recorreu às redes sociais para lamentar o episódio.

“Que pena esse carro de som. As pessoas se emocionam com o jogo e não levam em conta o trabalho de meses de centenas de pessoas pra fazer um confinamento. É uma pena”, escreveu o comunicador, que desde 2018 comanda a atração de famosos rural da Record TV.

Mensagem à MC Mirella de A Fazenda 2020 na íntegra

Os fãs das peoas optaram por uma mensagem curta, direta e de fácil entendimento para os moradores da casa onde acontece o A Fazenda 2020. “Mirella, se afaste de Biel e Juliano. Estamos com você”, assim dizia a locução, em carro de som pelas redondezas da sede.

O recado foi entregue aos participantes de A Fazenda 2020, que estavam confinados na sala pela produção do reality após notarem que o veículo estava próximo. Mirella, principal alvo da mensagem do mundo externo, entendeu o recado e ficou pensativa na sala de estar. Enquanto Tays Reis foi para o quarto principal de A Fazenda 2020. Já Stéfani, outro alvo do recado, ficou de joelhos próximo a uma das camas pensativa e com semblante preocupado.

O que a Record diz?

Procurada pela imprensa, a Record TV disse que não vai se posicionar sobre o assunto que tem movimentado as redes sociais. Mas enga-se que o fato é inédito. Em A Fazenda 11, exibida entre setembro e dezembro de 2019, a emissora se calou diante da mesma travessura dos fãs.

Em pelo menos 2 ocasiões, fãs enviaram recados aos participantes fazendo alertas sobre o comportamento de Tayse Teixeira no confinamento. Além disso, um dos recados deixou os então peões Viny Vieira e Netto Rodriguez mais tranquilos sobre suas posturas no jogo.

No final das contas, Lucas Viana, que movimentou a temporada com o seu conturbado romance com a ex-BBB Hariany Almeida, saiu como vencedor. O modelo embolsou a quantia de R$ 1,5 milhão mais prêmios que conquistou ao longo de todo o jogo e o cachê acordado antes da assinatura do contrato. Hariany, então favorita durante toda a temporada, ficou em segundo lugar e ganhou um carro 0 KM.