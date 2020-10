No Twitter, um fã do reality A Fazenda 2020, relatou um pedido que fez ao apresentador Marcos Mion, no qual foi negado. Vem saber que pedido foi esse

O apresentador do reality A Fazenda 2020, Marcos Mion, foi apontado nas redes sociais por um fã do programa da Record TV. Segundo a mensagem do twitter, Mion teria se negado a tirar uma foto com o rapaz, enquanto estava em São Paulo, gravando o reality. Vem ver essa história.

A Fazenda 2020: Marcos Mion nega foto com fã do programa

Um fã do reality show da Record TV, se posicionou na rede social do Twitter na manhã de sexta (9), para dar uma cutucada no apresentador de A Fazenda 2020. De acordo com a mensagem publicada, o fã relata um momento em que esteve com o apresentador.

No tweet postado, o fã diz: “Recusou uma fotinho hoje no Centro de Sp heinnnnnn rsrsrsrs”. No entanto, a mensagem é em resposta a uma publicação de Mion, ou seja, o cantor e todos que o seguem, podem ver o comentário. Fato é, que em seguida, o apresentador respondeu:

“Não posso deixar um comentário assim na minha timeline. Recusar uma foto é bem diferente de respeitar os protocolos de segurança e ordem da gravação. Se me encontrar sem pandemia ou esperar a gravação terminar , pode apostar que vou tirar.”

Veja abaixo, a resposta de Mion.

Deus. — Marcos Mion (@marcosmion) October 9, 2020

Internautas apoiam decisão de Marcos Mion

No entanto, após o comentário de Mion, apresentador do reality A Fazenda 2020, a conta apagou o tweet. Entretanto, muitos internautas apoiaram Marcos Mion, em evitar uma aproximação em tempos de pandemia. Dentre tantos comentários selecionamos alguns para mostrar.

“Vc quer q o Mion pegue covid e acabe a fazenda, minha diversão favorita nessa pandemia? Ta loca fia”, disse um internauta. Assim como teve outros que disseram suas experiências ao encontrar o apresentador. Um deles disse: “Isso é verdade, o cara mais gente fina que conheci, trabalhava em um estúdio de fotografia e o @marcosmion foi fazer a campanha da Sawary lá, tratou todo mundo super bem, falando com todas até eu um simples recepcionista na época. O cara e ícone!”

Vejas mais reações no Twitter

