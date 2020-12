A Fazenda 2020: Marcos Mion se declara para família antes da final

Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 2020, mostrou um momento fofo em família na noite desta quinta-feira (17). Antes de sair de sua casa, em São Paulo, para apresentar a grande final do reality show rural, o comunicador se declarou para a esposa Suzana Gullo, e os três filhos Romeo, Donatella e Stefano.

“Agradeço a cada um de vocês por serem essa base, que eu posso sempre voltar, e que me dão força pra ir”, disse Mion, recebendo abraço da esposa e em seguida dos filhos. Romeo, o primogênito do comunicador, foi além e disse: “vai lá e arrasa”. O apresentador, por sua vez, não escondeu a emoção rolando pelo rosto.

Nas redes sociais, Mion postou uma declaração para legendar o momento em família. “Por eles, para eles e com eles. Minha base a quem eu devo todos agradecimentos. Em especial ao meu amor @suzanagullo – você é quem segura o carretel sendo a base forte, rocha inquebrável pra que eu possa voar como uma pipa nessa vida maluca que tenho, levando arte, entretenimento e informação para o povo”, completou.

Marcos Mion em A Fazenda 2020

O apresentador recebeu inúmeros elogios do público de A Fazenda 2020 por conta da maneira moderna que imprimiu na apresentação da atração. Mion usou de discursos citando Silvio Santos, Pedro Bial e até Pantera Negra.

Na segunda eliminação do reality show, por exemplo, ele se emocionou em homenagem a Chadwick Boseman. “Um jogo como este tem um detalhe que nem todo mundo perceber. É como minha mãe sempre me fala, e isso é verdade, ela sempre me fala: ‘sua maior força vai acabar se tornando sua maior fraqueza’. Pensem nisso. Serve pra todo mundo.”, iniciou.

“É mais fácil lembrar das vezes que você não chorou dentro do jogo até agora. Você é guiada pelo coração. Ao mesmo tempo em que ele é tua força dominante, é também o seu ponto fraco”, continuou Mion.

“Isso me faz lembrar uma frase que um rei falou para o seu filho quando esse foi assumir o trono. A frase foi a seguinte: ‘Você é um bom homem, com um bom coração. É difícil para um bom homem ser um rei. Difícil, mas não impossível, porque o jovem príncipe virou rei sem deixar de ser um homem bom. Ele até carregou seu maior adversário no colo para ver seu último pôr do sol. Esse príncipe que se tornou rei é o Rei T’Challa, o Pantera Negra, eternizado na atuação brilhante do Chadwick Boseman, que nos deixou recentemente”, concluiu ele, na ocasião, em A Fazenda 2020.

Quem está na final do reality?

Biel, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays disputam o prêmio máximo de R$ 1,5 milhão. O segundo colocado da atração vai ganhar um carro 0KM, oferecido por uma marca patrocinadora do reality show A Fazenda 2020.