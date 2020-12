A Fazenda 2020: Mariano abre o coração e diz que vai atrás de Jake

Mariano foi o décimo terceiro eliminado do reality da Record TV. Com isso, ele teve direito de participar da live do eliminado de A Fazenda 2020 na sexta-feira (11), com os jornalistas Victor Sarro e Dani Belovo. Após responder sobre sua trajetória no reality, o sertanejo comentou sobre o futuro do relacionamento com a Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira.

Live do eliminado de A Fazenda 2020

Durante uma pergunta dos apresentadores, é claro, não poderiam deixar de citar a modelo e affair do cantor na casa. Inclusive, em certo momento da live, JakeLyne apareceu para a surpresa do ex-peão. Mas, a participação da modelo não durou muito, devido a internet estar travando a todo momento. No pouco tempo em que ele esteve na live, ela foi só elogios para o amado. “Eu tenho muito orgulho do Mariano”, disse a modelo.

O cantor também comentou sobre uma fala polêmica que ele disse logo no início do programa, sobre não acreditar em casal de reality show. “Eu não acreditava em casal reality show, eu me lembro que disse isso na casinha da árvore”, disse Mariano, que formou casal com Jakelyne em A Fazenda 2020. Sobre a modelo, ele assegurou: “Foi natural, quando a gente ficou realmente rolou uma sintonia. Pra mim foi muito bom, me ajudou muito a manter a minha sanidade lá dentro (…) Nada foi jogo ali dentro. Tudo o que a gente viveu ali foi muito real, intenso.”

Ainda sobre Jakelyne, ele revela: “Vou atrás dela, com certeza“. Quase no final da live, Victor Sarro chamou a modelo para fazer um ‘reencontro virtual’ com Mariano. Ao surgir na tela, a modelo disse: “Gente, por favor, vamos finalizar isso [LIVE] logo, pra eu poder ver ele, já que não podemos abraçar agora.”

Mariano fala sobre futuro com Jake

Antes de afirmar um relacionamento futuro com a modelo, Mariano assegurou: “Apesar da gente conversar lá dentro sobre as agendas, aqui fora é outra, não sei se ela gosta da mesmas coisas que eu. A gente vai ver tudo isso, sentir, antes de prometer se vai ficar junto. A gente precisa sentir primeiro antes de dar qualquer palavra.”

Lucas Selfie, Luiza e Lidi são ‘queimados’ por Mariano

Após responder as perguntas do público e também dos apresentadores da live, Mariano participou da dinâmica chamada ‘queimada’, em que ele escolhia um participante por vez para para justificar algum desentendimento. A primeira escolhida foi Luiza Ambiel, com quem o cantor protagonizou diversos desentendimentos durante formações de roça ao vivo de A Fazenda 2020.

A segunda a ser queimada, foi a atriz Lidi Lisboa. Para justificar, o cantor apontou que ela foi a pessoa que mais decepcionou no jogo. “Ela me magoou. Fiquei muito chateado com ela”, disse Mariano. No segundo, ele pensou e por fim, escolheu queimar o youtuber Lucas Selfie. No argumento, falou sobre as estratégias de jogo do ex-peão.