Jojo Todynho e o sertanejo Mariano dividiu a web nesta quarta-feira (7). Os dois protagonizaram uma cena bizarra em A Fazenda 2020, onde o cantor aperta o seio da funkeira como brincadeira. No entanto, nem todos aprovaram. Vem ver.

Nesta quarta-feira (7) no reality A Fazenda 2020, Jojo Todynho e o sertanejo Mariano fizeram os participantes e o público chorar de rir com uma cena pra lá de bizarra entre os dois. Afinal de contas, não é só de treta que se vive o reality da Record TV, tem também alguns momentos que geram memes na web, e claro, Jojo é especialista no assunto.

A Fazenda 2020: Mariano aperta seio de Jojo Todynho

Mariano, do camaro amarelo, fez o divertimento dos participantes do confinamento rural. Definitivamente, ele deixou o estresse de lado da última formação da roça, e entrou na brincadeira de ordenar. Como sempre, Jojo Todynho foi a atração especial para o acontecimento. Primeiramente, o cantor usou a funkeira como cobaia do ‘treinamento rural’.

Durante um bate-papo entre os peões, Jojo teve o seio apertado pelo cantor Mariano e até brincou com a situação. No entanto, toda descontraída ela riu do contato íntimo e brincou: “É assim que se ordenha uma teta”. Após o comentário, claro, Jojo arrancou risos dos participantes que estavam em volta na cozinha da sede de A Fazenda 2020.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja o momento em que Mariano aperta seio de Jojo Todynho em A Fazenda 2020

A cena foi tão bizarra e ao mesmo tempo icônica, que Lucas Selfie, até brincou com a situação, fazendo referência aos programas exibidos em TV paga. Só tem no Discovery Channel”, disse o ex-Pânico. Contudo, o momento de descontração despertou risos entre outros participantes reunidos. Carol Narizinho, que estava sentada ao lado de Jojo, não parou de rir um segundo após a cena. Assim como o peão Lipe Ribeiro, e o próprio Mariano.

Mas, o momento repercutiu mesmo nas redes sociais. A internet foi a loucura ao ver a cena onde Mariano aperta o seio de Jojo Todynho. Aliás, a funkeira ficou famosa pela hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, assim também como seu visual, autêntico, que por sinal, é atração do reality A Fazenda 2020.

No entanto, alguns fã e seguidores do Twitter, logo alertaram sobre o momento da cena. Muitos levaram para brincadeira, mas outros criticaram, alegando que poderia ser classificado como assédio.

Veja as reações na web

Do jeito que são vão falar que é assédio, pois tudo de tocar, relar hoje em dia é assédio pra esse povo😒😒😒😒😒😒😒 — ꪜꪖꪀꫀડડꪖ🍼🐺👼(LOBAS DO VIANA) (@Vanessa87562674) October 7, 2020

Lembrando que é engraçado porque ela autorizou.. se ela tivesse dito não, ou para, teria sido abuso/estupro — IZABELLA FERRÃO (@ferraoizabella) October 7, 2020

Cuidado em… Vai ser acusado de assédio… — TRICOLOR 🇾🇪 (@trimundial92) October 7, 2020

https://twitter.com/Patrick58467867/status/1313903397498744833