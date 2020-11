Mariano não poupou críticas aos fãs de MC Mirella na madrugada desta quinta-feira (19) em A Fazenda 2020. O cantor analisou a roça entre a funkeira, Mateus Carrieri e Stéfani Bays, e disse acreditar que ela deve retornar para o jogo por causa do alto número de fãs. O artista ainda definiu os seguidores de Mirella como ‘psicopatas’.

“Eu não sei, Lipe. Esse negócio de Instagram, ainda mais o público da Mirella que são uns fãs muito psicopatas. É maluco. É muita gente. Ela tem 16, 17 milhões (de seguidores)”, disse ele em conversa com Lipe Ribeiro, Jakelyne Oliveira e Mateus.

Logo em seguida, Lipe disse acreditar que o número de seguidores não interfere no jogo. “Se for pensar assim, Teteu já era para ter batido o pé faz tempo”, disse o empresário. “Sim, quando eu entrei tinha 15 mil. Acho que algum momento pode fazer diferença”, concordou o ator, logo depois.

Mariano critica Mirella

O discurso feito por MC Mirella durante a abertura da votação da roça também foi tema das críticas de Mariano. Em sua defesa para continuar em A Fazenda 2020, a cantora passou o usuário de suas redes sociais e deu instruções de como o público pode votar nela.

Irritado, Mariano ironizou a rival no reality show da RecordTV. “Chegou no depoimento aqui e fez mais propaganda no Instagram dela do que (pediu pra ficar)”, disse. Mateus concordou com o colega de confinamento, e ressaltou que fez o contrário da intérprete de Ice.

“Ela aposta muito nisso. Ela aposta totalmente nisso. Tanto é que eu não deixei nada disso. Se a pessoa quiser votar em mim, vai ter que se virar”, falou. Já Mariano, não perdeu a oportunidade de continuar alfinetando a famosa. “Pensou mais em divulgar o Instagram e coleção. Eu tô doido”, assim, disse ele.

Como Mirella foi parar na roça de A Fazenda 2020?

Jakelyne Oliveira, então fazendeira da semana, indicou a cantora à roça. A Miss Brasil, vale destacar, vive um affair com o sertanejo Mariano em A Fazenda 2020. Mirella foi direto para roça, após ter sido vetada da prova do fazendeiro pelo cantor.

Por fim, a roça ficou completa com Mateus Carrieri (mais votado pela casa) e Stéfani Bays que foi puxada da Baia. Jojo Todynho, que sobrou na dinâmica do resta um, se salvou da berlinda após vencer a prova do fazendeiro.