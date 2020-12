A Fazenda 2020: Mariano chama Stéfani de ‘sexy’ e peoa fica constrangida

Mariano resolveu elogiar Stéfani Bays após a formação de roça desta terça-feira (08) em A Fazenda 2020. Enquanto a peoa jantava na cozinha principal da sede em Itapecerica da Serra, o sertanejo se soltou e disse que a famosa estava ‘sexy’ de sutiã. O comentário foi o suficiente para deixá-la visivelmente sem graça.

“Esse sutiã é da Jojo?”, questionou Mariano. Enquanto mastigava o alimento, a ex-De Férias com o Ex balançou a cabeça positivamente, confirmando a teoria do colega de confinamento de A Fazenda 2020. “Você gosta dele, né?”, quis saber em seguida. Stéfani riu do comentário do cantor, que logo em seguida a elogiou. “Fica sexy”.

“Peguei emprestado de novo, falei [para Jojo Todynho] ‘vou comprar lá fora’. Já peguei a marca”, comentou Sté. “Toda semana de formação de roça você tira e fica desfilando”, disse Mariano, deixando claro que já havia observado o comportamento da maquiadora em A Fazenda 2020. “Fico mesmo. Eu resolvi tirar porque podem ser meus últimos”, comentou em seguida, Bays.

Mariano na roça em A Fazenda 2020

Mariano está em sua segunda roça em A Fazenda 2020. Isso porque, o intérprete de Camaro amarelo foi indicado à berlinda pela fazendeira, Lidi Lisboa. A atriz que protagonizou Jezabel justificou o voto relembrando a última formação de roça em que Mariano a entregou um poder que a colocava diretamente na roça.

“Eu vou optar por um critério, que essa pessoa certa vez recebeu um poder e ela me mandou direto pra roça. Eu não tenho um critério ‘ah, vou mandar porque nós brigamos ou coisa parecida’, Vou usar somente esse critério, porque realmente me mandou direto pra roça. Hoje o meu voto vai no Mariano”, explicou a fazendeira de A Fazenda 2020 Lidi.

O sertanejo se mostrou compreensivo com o voto da peoa, mas não perdeu a chance de alfinetar a reaproximação dela com Jojo Todynho. “Já esperava, já imaginava. Tinha certeza absoluta. Assim que ela virou fazendeira semana passada, eu presenciei ela falando que não conseguia e não tinha como conviver com a Jojo [Todynho], que era insuportável. Logo em seguida, elas se acertaram e tiveram uma semana tranquila”.