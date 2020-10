A Fazenda 2020: Mariano crítica Mirella e web aponta machismo

O cantor Mariano está sendo criticado na web após fazer um comentário a respeito de MC Mirella em A Fazenda 2020. Em conversa com Jakelyne Oliveira nesta quarta-feira (28), o sertanejo fez vários apontamentos sobre como a funkeira se comporta, suas roupas, sem jeito de se maquiar e até como dança em frente ao espelho. Como efeito, o cantor recebeu diversas críticas na web.

A Fazenda 2020: Mariano critica Mirella

Confinado na sede do reality da Record TV, o cantor Mariano resolveu desabafar com a Miss Brasil sobre o quão está sendo difícil ter que lidar com Mirella no programa. Em conversa, o cantor enfatizou que já está sem paciência e que já não aguenta mais conviver com a funkeira no mesmo lugar.

“A Mirella tá me irritando muito, não estou conseguindo olhar pra ela. Toda hora que eu olho pra ela, ela está sempre se mostrando para o espelho e isso tá me irritando muito e isso não tem nada a ver comigo”, disse o cantor para Jakelyne. Mas, não parou por aí, durante sua fala, Mariano criticou o comportamento da peoa na casa. “Fo**-se, se a mulher quer ficar rebolando na frente do espelho o problema é dela…ou maquiando, ou penteando o cabelo, é sempre uma coisa muito fútil, ou dançando, ou fazendo marquinha de fita”.

Web chama Mariano de ‘machista’

No entanto, toda ação tem uma reação, principalmente quando é A Fazenda 2020. E claro, na internet não poderia ser diferente. Logo após o comentário de Mariano repercutir, muitos internautas utilizaram o Twittar para criticar o sertanejo. Em pouco tempo subiram a hashtag “mariano machista” e “mirella merece respeito.”

Vejas alguns comentários dos internautas:

“Não é pq uma mulher teve uma atitude errada que ela não merece respeito. Se você acha a fala do Mariano está correta e que uma mulher não pode se maquiar ou rebolar quando quiser, seu feminismo está completamente errado!”

“O Mariano está fazendo vários comentários relacionados às roupas da Mirella, pois são curtas, também estava falando sobre a menina ficar dançando… MIRELLA MERECE RESPEITO.”

“o triste é que realmente a militância hipócrita e seletiva só faz barulho quando é pra cancelar mulher #AFazenda12. MARIANO MACHISTA. MIRELLA MERECE RESPEITO.”

Web se divide e cita nome de Raissa

Mesmo com a hashtag “Mirella merece respeito”,a web se mostrou um pouco dividida entre Mirella. Alguns criticam Mariano pela seu apontamento, mas também resgata um vídeo onde a funkeira fala de Raissa Barbosa no reality A Fazenda 2020. Na ocasião, o vídeo mostra o quarteto (Biel, Mirella, Juliano e Victória) falando sobre a modelo.

Mariano machista? Ninguém subiu tag quando o Juliano e a Mirella insinuaram que a Rai era garota de programa, pasmem mulher pode ser machista

Mirella merece respeito, e também precisa aprender a respeitar!

Durante a conversa, os quatros comentaram sobre os surtos da peoa na casa e também sobre a história fora do programa. Em uma curta passagem, Juliano diz: “Qualquer nota”, se referindo aos ‘boys’, que Mirella cita no começo do vídeo. Victória ainda cita o filho de Raissa e diz: “Você já vê que a história dela, as coisas já é estranha. Ela foi falar do filho dela, na segunda briga.”

Ou seja, na web, alguns internautas resgataram o vídeo e começou uma divisão sobre: a fala de Mariano X fala de Mirella e companhia em A Fazenda 2020.

Mirella merece respeito?

