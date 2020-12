A Fazenda 2020: Mariano critica reaproximação de Jojo e Lidi

Mariano não tem feito questão de esconder preocupação com a formação da décima terceira roça de A Fazenda 2020, desta terça-feira (08). O sertanejo teme ser a indicação da fazendeira da semana, Lidi Lisboa. Em conversa com Lipe Ribeiro, o affair de Jakelyne Oliveira criticou a reaproximação entre a fazendeira e sua ex-rival Jojo Todynho às vésperas da votação.

“É isso que eu não entendo”, declarou o cantor. “Existe uma possibilidade dela não te mandar [para roça], porque uma vez ela falou: ‘Se eu mandar o Mariano, você tá fodido no resta um. Ela se aproximou muito da Jojo”, observou o ex-De Férias com o Ex.

Já Mariano seguiu firme e intrigado sobre a amizade das duas colegas de confinamento. “É isso que eu não entendo na Lidi. Ela falou: ‘Não tem jeito, não dá para conviver com a Jojo’. No outro dia, elas estavam brincando de estourar balão uma no colo da outra”, falou.

Quem Lidi pode indicar à roça em A Fazenda 2020?

Fazendeira na reta final de A Fazenda 2020, Lidi Lisboa não deixou claro, mas Mariano e Jojo Todynho são suas opções de votos mais óbvias. No entanto, na noite deste domingo (06), a atriz protagonista de Jezabel se desentendeu com a amiga Stéfany Bays e as duas discutiram feio aos gritos.

Tudo começou porque Lidi vetou Stéfani de participar de uma dinâmica valendo R$ 20 mil. A modelo não gostou e gritou com a fazendeira. No quarto, Bays chorou e disse que estava decepcionada com a amiga. Lisboa, por sua vez, disse que a concorrente é uma ‘insuportável’.

Apesar de discutirem feio, Stéfani e Lidi conversaram e fizeram as pazes. A fazendeira disse que estava decepcionada com ela mesma por ter discutido com a amiga. Stéfani, por sua vez, pediu desculpas para a atriz e as duas selaram a paz com um abraço de amigas.