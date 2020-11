A Fazenda 2020: Mariano detona Lidi na formação da roça: ‘ingrata’

Durante a formação da décima primeira roça do reality A Fazenda 2020, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (25), o cantor sertanejo Mariano não poupou palavras de ataques contra Lidi Lisboa, após a peoa vetá-lo da Prova do Fazendeiro. Ele chamou a atriz de ‘a pessoa mais ingrata’.

Antes de mais nada, a 11ª votação da roça, que aconteceu sob o comando de Marcos Mion foi especial e deu o que falar. Primeiramente, Lipe Ribeiro revelou os poderes do lampião da noite. Depois, a fazendeira Jojo Todynho indicou Lidi Lisboa para o primeiro banquinho da roça. Teve também o voto pela casa, que ao final revelou Mariano como o segundo roceiro. A surpresa ficou entre a votação da baia, onde os quatro integrantes tiveram que votar entre eles. Sendo assim, Raissa levou a pior e encarou o terceiro banco. A chama vermelha foi a famosa dinâmica do ‘resta um’, que revelou Mateus como o dono do quarto banquinho.

A Fazenda 2020: Mariano critica escolha de Lidi na roça

Com o poder da chama verde, a atriz de ‘Jezabel’ teve a chance de vetar um roceiro da Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (25). Até então, Mateus Carrieri tinha vetado a peoa da prova, mas, o poder entregue por Lipe Ribeiro (dono do lampião), deu para Lidi a chance de disputar e ainda por cima, vetar um dos peões. Quando todos imaginavam que ela escolheria Mateus, a peoa surpreendeu, escolhedo Mariano.

Após receber veto da peoa, o apresentador pediu para Mariano comentar o momento: Ele disse: “Lidi, você é uma das pessoas mais ingratas que eu já conheci aqui. Por que eu já vim pra essa roça cem por cento disposto a te defender, e não esperava mesmo”. Nesse momento, ele interrompeu: “Me defender, como assim. Mas, você votou em mim”. Mariano justificou: “Eu não votei em você até hoje, eu nunca votei em você. Eu falei que hoje, na ocasião, o meu voto seria em você por conta das pessoas que tem e por conta dos desentendimentos que a gente teve”, disse o sertanejo, que completou: “Eu tô muito decepcionado com você, assim absurdamente, mas tá tudo certo, tranquilo.”

"Você é a pessoa mais ingrata daqui", diz Mariano à Lidi após ser vetado da #ProvaDoFazendeiro 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/3Au0L4qQRL — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

Lidi Lisboa é indicada por Jojo Todynho

Jojo Todynho, a fazendeira da semana, iniciou o seu discurso abrindo o coração para falar sobre decepções na vida e claro, no jogo. Uma das pessoas que ela cita como exemplo é Lidi Lisboa, que ao final da justificativa, indica a atriz para ocupar o primeiro banquinha da roça de A Fazenda 2020.

“A pessoa que eu vou indicar é uma pessoa que eu me decepcionei na roça passada. Tudo que a gente faz, a gente faz de coração sim, mas quando a pessoa nos passa uma lucidez, uma coerência, no momento oportuno a gente espera por isso e acaba se decepcionando. Quando eu abro meu coração e zero qualquer questão que teve no passado, de pensamento, eu procuro não me decepcionar, não por estar na roça, porque eu não tenho medo da roça. Hoje a pessoa que eu vou indicar é a Lidi”, disse a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’.

Quem disputa a Prova do Fazendeiro?

Com o veto de Lidi em Mariano, a prova de fazendeiro desta quarta-feira (25), será disputada pelos peões Lidi, Mateus e Raissa. Um dos três ficará fora da berlinda de A Fazenda 2020.

