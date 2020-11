Se dentro de A Fazenda 2020 Mirella colocava fora do feno, fora do reality não tem sido muito diferente. A funkeira foi eliminada na última quinta-feira, após levar a pior na roça com Mateus Carrieri e Stéfani Bays. Antes de deixar o programa, a cantora não escondeu seu desafeto com Mariano e Jakelyne, e pelo jeito ainda vai dar muito pano para a manga. Vem entender a história.

Mariano chamou Mirella antes de A Fazenda 2020?

Tudo começou quando Kadu Rodrigues, assessor de Mirela, ameaçou queimar o sertanejo com provas. Então, os administradores das redes sociais de Mariano soltaram um print mostrando que o cantor convidou MC Mirella para sair durante o pré-confinamento de A Fazenda 2020.

Em um tweet publicado por Kadu, ele escreve: “a pernalonga (jakelyne) vai surtar quando souber que ela não era a primeira opção”.

A equipe de Mariano então divulgou a mensagem misteriosa enviada a Mirella: “borá tumá uma vizinha kkkkkkkk”, dizia o convite. Segundo a equipe, a mensagem foi enviada depois que o cantor escutou alguém chamando pelo nome dela no quarto ao lado no pré-confinamento. “Se era a sua ideia de primeira opção, sinto te informar que você está muito enganado”, diz trecho da resposta.

“Se era [com] isso que vocês queriam ‘queimar’ o Mariano, não precisam de esforço. Nada aqui é por baixo dos panos. Não precisa de print, está aqui”, escreveu a equipe da dupla de Munhoz, ao publicar o convite feito através das mensagens diretas no Instagram antes de começar “A Fazenda 2020”.

E pra finalizar, não precisa de print. Tá aqui! A foto deve ter sido de alguma bebida que eles tinham pra tomar durante o confinamento, infelizmente não temos. Fim! pic.twitter.com/u3CwlyOjTr — Mariano 🎙 (@mariano_mem) November 20, 2020

Camiseta “Borá tumá uma vizinha kkkkkkkk”

De carona na polêmica de A Fazenda 2020, a equipe do cantor Mariano, da dupla com Munhoz, não perdeu tempo e anunciou neste sábado (21/11) a venda de uma camiseta com a frase do print. De acordo com a marca, o modelo terá uma edição limitada.